Що роблять восьминоги через стрес — звичка, що вразила науковців

Восьминіг в акваріумі. Фото: Pexels

Восьминоги — цікаві молюски, які мають унікальну нервову систему. Саме за допомогою неї вони керують всіма своїми щупальцями. Крім того, восьминоги дивують деякими звичками, що виникають через стрес.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як восьминоги реагують на стрес та хвилювання

Як зазначають науковці, восьминоги відомі своїм вмінням розв'язувати проблеми та майстерно втікати від них. Однак під тиском чи через хвилювання вони часто бувають драматичні та непередбачувані. Виявляється, що восьминоги з'їдають власні щупальця, коли почуваються недобре. Така звичка дещо нагадує бажання людей гризти нігті у стресових ситуаціях.

Восьминіг. Фото: Pexels

Вчені вважають, що така саморуйнівна поведінка може бути пов'язана з вірусами або неврологічними зривами. Крім того, припускають, що гостру реакцію можуть викликати погані умови утримання в неволі, якщо молюски живуть в необладнаних акваріумах. А от в природному середовищі стрес у восьминога може викликати різка зміна температури води чи небезпека через хижаків.

Восьминоги мають надзвичайні інтелектуальні здібності завдяки сотням мільйонів нейронів. Вчені стверджують, що вони справді здатні вирішувати головоломки, знаходити виходи з лабіринтів та навіть мріяти. Однак стрес руйнує все. Це небезпечний стан, що однаково загрожує як людям, так й тваринам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому собаки гавкають лише на деяких людей. Науковці знайшли логічне пояснення.

Також ми розповідали про те, яка одна звичка позбавить вас стресу. Про це мають знати усі.