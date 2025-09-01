Відео
Головна Психологія Жахаюча звичка — що роблять восьминоги, коли хвилюються

Жахаюча звичка — що роблять восьминоги, коли хвилюються

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 17:50
Що роблять восьминоги через стрес — звичка, що вразила науковців
Восьминіг в акваріумі. Фото: Pexels
Ключові моменти Як восьминоги реагують на стрес та хвилювання

Восьминоги — цікаві молюски, які мають унікальну нервову систему. Саме за допомогою неї вони керують всіма своїми щупальцями. Крім того, восьминоги дивують деякими звичками, що виникають через стрес.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як восьминоги реагують на стрес та хвилювання

Як зазначають науковці, восьминоги відомі своїм вмінням розв'язувати проблеми та майстерно втікати від них. Однак під тиском чи через хвилювання вони часто бувають драматичні та непередбачувані. Виявляється, що восьминоги з'їдають власні щупальця, коли почуваються недобре. Така звичка дещо нагадує бажання людей гризти нігті у стресових ситуаціях.

Що робить восьминіг, коли хвилюється
Восьминіг. Фото: Pexels

Вчені вважають, що така саморуйнівна поведінка може бути пов'язана з вірусами або неврологічними зривами. Крім того, припускають, що гостру реакцію можуть викликати погані умови утримання в неволі, якщо молюски живуть в необладнаних акваріумах. А от в природному середовищі стрес у восьминога може викликати різка зміна температури води чи небезпека через хижаків.

Восьминоги мають надзвичайні інтелектуальні здібності завдяки сотням мільйонів нейронів. Вчені стверджують, що вони справді здатні вирішувати головоломки, знаходити виходи з лабіринтів та навіть мріяти. Однак стрес руйнує все. Це небезпечний стан, що однаково загрожує як людям, так й тваринам.

тварини психологія стрес цікаві факти психіка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
