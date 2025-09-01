Что делают осьминоги из-за стресса — привычка, которая поразила ученых

Осьминог в аквариуме. Фото: Pexels

Осьминоги — интересные моллюски, которые имеют уникальную нервную систему. Именно с помощью нее они управляют всеми своими щупальцами. Кроме того, осьминоги удивляют некоторыми привычками, возникающими из-за стресса.

Как осьминоги реагируют на стресс и волнение

Как отмечают ученые, осьминоги известны своим умением решать проблемы и мастерски убегать от них. Однако под давлением или из-за волнения они часто бывают драматичны и непредсказуемы. Оказывается, что осьминоги съедают собственные щупальца, когда чувствуют себя нехорошо. Такая привычка несколько напоминает желание людей грызть ногти в стрессовых ситуациях.

Осьминог. Фото: Pexels

Ученые считают, что такое саморазрушительное поведение может быть связано с вирусами или неврологическими срывами. Кроме того, предполагают, что острую реакцию могут вызвать плохие условия содержания в неволе, если моллюски живут в необорудованных аквариумах. А вот в естественной среде стресс у осьминога может вызвать резкое изменение температуры воды или опасность из-за хищников.

Осьминоги имеют чрезвычайные интеллектуальные способности благодаря сотням миллионов нейронов. Ученые утверждают, что они действительно способны решать головоломки, находить выходы из лабиринтов и даже мечтать. Однако стресс разрушает все. Это опасное состояние, которое одинаково угрожает как людям, так и животным.

