Выбирают не случайно — почему собаки лают лишь на некоторых людей

Выбирают не случайно — почему собаки лают лишь на некоторых людей

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 06:55
Почему собаки лают только на некоторых людей — вот что вызывает у них злость
Немецкая овчарка. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как собаки выбирают, на кого лаять

Собаки часто могут лаять на некоторых людей, а на других даже не обращать внимание. Кажется, что они случайно выбирают, кого игнорировать, а кого — нет. На самом же деле, такое поведение животных имеет вполне логичное объяснение.

Об этом пишет Ukr.Media.

Читайте также:

Как собаки выбирают, на кого лаять

Собака воспринимает человека по ряду факторов: запахом, мимикой, жестами или интонацией. Благодаря этому животное уже за несколько секунд может оценить, представляет ли кто-то потенциальную угрозу для него.

Конечно, самое главное средство получения информации у собак — обоняние. Запах может напомнить животному о негативном опыте или вызвать плохие ассоциации. Например, если в прошлом собаку напугал или обидел кто-то с определенным запахом или внешностью, то животное будет негативно реагировать на всех, кто будет напоминать обидчика.

Чому собаки гавкають на одних людей, а на інших ні
Взрослая собака. Фото: Freepik

К тому же собаку может испугать необычный внешний вид или поведение человека. Поэтому часто они лают на тех, кто имеет нестандартную внешность. Негативные эмоции у животных также может вызвать странная походка, громкий смех или неустойчивые руки.

Кинологи отмечают, что собаки хорошо считывают человеческие эмоции. Они замечают даже микродвижения мышц лица. Если человек боится, то собака воспринимает это как сигнал возможной угрозы и начинает лаять. Кроме того, некоторые животные имеют выраженный территориальный инстинкт. Они защищают свой двор или дом от незнакомцев и точно не дадут им прохода.

Чому собаки гавкають на одних людей, а на інших ні
Щенок французского бульдога. Фото: Pexels

Кроме того, если в раннем возрасте собака не имела возможности социализироваться должным образом, она может вырасти тревожной и настороженной. Такие животные склонны к чрезмерной реакции на любое новое явление. В частности, они всегда будут лаять на незнакомцев.

Напомним, ранее мы писали о том, какие собаки имеют самый высокий уровень интеллекта. Им можно легко научить командам.

Также мы рассказывали о том, как некоторым людям удается жить до 100 лет. Ученые раскрыли их секрет долголетия.

животные психология собака интересные факты поведение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
