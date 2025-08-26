Відео
Головна Психологія Живуть до 100 років — розкрито секрет довголіття деяких людей

Живуть до 100 років — розкрито секрет довголіття деяких людей

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:33
Секрет довголіття — вчені пояснили, чому деякі люди живуть довше за інших
Красива жінка у віці. Фото: Pexels
Ключові моменти Вчені розкрили секрет довголіття

З кожним роком середня тривалість життя у світі зростає. При цьому мало хто може переступити вікову межу у 100 років. Науковці змогли з'ясувати, чому саме ці люди стають довгожителями.

Про це пише Science alert.

Вчені розкрили секрет довголіття

Науковці провели два дослідження, аби порівняти життя довгожителів та людей, які жили не багато. При цьому вони були народжені в одні й ті ж роки. Як з'ясували вчені, столітні люди не лише рідше хворіють, а й набагато повільніше накопичують діагнози. Вони рідше стикаються з небезпечними для життя станами, зокрема з серцево-судинними захворюваннями.

Під час першого дослідження проаналізували стан здоров'я 170 787 жителів Стокгольму. Людей оцінювали протягом 40 років — від 60-річного віку й до смерті, або ж до досягнення 100 років.

Як деякі люди доживають до 100 років
Чоловік та жінка займаються медитацією. Фото: Pexels

Вчені виявили, що майбутні довгожителі ще у зрілому віці мали менше серйозних діагнозів. Протягом життя ця тенденція зберігалась. Навіть у 100-річному віці ризик хвороб у таких людей залишався нижчим, ніж у тих, хто прожив менше. Такі результати свідчать про те, що таємниця довголіття полягає в уникненні небезпечних вікових хвороб, а не тільки у вмінні їх переживати.

Під час другого дослідження вчені спостерігали за 274 108 шведами. Зрештою знову вчені підтвердили, що люди, які дожили до 100 років, мали менше діагнозів, а процес накопичення хвороб у них відбувався повільніше. Вони також рідше страждали від депресії чи інших психологічних хвороб. 

Як деякі люди доживають до 100 років
Гарна зріла жінка. Фото: Pexels

Такі дослідження вчених поставили під сумнів те, що чим довше людина живе, тим більше хвороб в неї буде. До того ж старіння може бути повільнішим, ніж заведено вважати. Ймовірніше за все, довголіття — це особливий тип старіння, який поєднує генетику, спосіб життя та середовище.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка одна звичка дозволить прожити до 100 років. Вона має бути у всіх.

Також ми розповідали про те, які люди знаходять кохання лише у зрілому віці. Вони довго не можуть обрати пару.

