Живут до 100 лет — раскрыт секрет долголетия некоторых людей

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 06:33
Секрет долголетия — ученые объяснили, почему некоторые люди живут дольше других
Красивая женщина в возрасте. Фото: Pexels
С каждым годом средняя продолжительность жизни в мире растет. При этом мало кто может перешагнуть возрастной рубеж в 100 лет. Ученые смогли выяснить, почему именно эти люди становятся долгожителями.

Об этом пишет Science alert.

Ученые провели два исследования, чтобы сравнить жизнь долгожителей и людей, которые жили не много. При этом они были рождены в одни и те же годы. Как выяснили ученые, столетние люди не только реже болеют, но и гораздо медленнее накапливают диагнозы. Они реже сталкиваются с опасными для жизни состояниями, в частности с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время первого исследования проанализировали состояние здоровья 170 787 жителей Стокгольма. Людей оценивали в течение 40 лет — от 60-летнего возраста и до смерти, или же до достижения 100 лет.

Мужчина и женщина занимаются медитацией. Фото: Pexels

Ученые обнаружили, что будущие долгожители еще в зрелом возрасте имели меньше серьезных диагнозов. В течение жизни эта тенденция сохранялась. Даже в 100-летнем возрасте риск болезней у таких людей оставался ниже, чем у тех, кто прожил меньше. Такие результаты свидетельствуют о том, что секрет долголетия заключается в избежании опасных возрастных болезней, а не только в умении их переживать.

Во время второго исследования ученые наблюдали за 274 108 шведами. В итоге снова ученые подтвердили, что люди, которые дожили до 100 лет, имели меньше диагнозов, а процесс накопления болезней у них происходил медленнее. Они также реже страдали от депрессии или других психологических болезней.

Красивая зрелая женщина. Фото: Pexels

Такие исследования ученых поставили под сомнение то, что чем дольше человек живет, тем больше болезней у него будет. К тому же старение может быть медленнее, чем принято считать. Вероятнее всего, долголетие — это особый тип старения, который сочетает генетику, образ жизни и среду.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
