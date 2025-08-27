Відео
Обирають не випадково — чому собаки гавкають лише на деяких людей

Обирають не випадково — чому собаки гавкають лише на деяких людей

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 06:55
Чому собаки гавкають тільки на деяких людей — ось що викликає в них злість
Німецька вівчарка. Фото: Freepik
Ключові моменти Як собаки обирають, на кого гавкати

Собаки часто можуть гавкати на деяких людей, а на інших навіть не звертати увагу. Здається, що вони випадково обирають, кого ігнорувати, а кого — ні. Насправді ж, така поведінка тварин має цілком логічне пояснення.

Про це пише Ukr.Media.

Читайте також:

Як собаки обирають, на кого гавкати

Собака сприймає людину за низкою факторів: запахом, мімікою, жестами чи інтонацією. Завдяки цьому тварина вже за кілька секунд здатна оцінити, чи становить хтось потенційну загрозу для неї.

Звичайно, найголовніший засіб отримання інформації у собак — нюх. Запах може нагадати тварині про негативний досвід чи викликати погані асоціації. Наприклад, якщо в минулому собаку налякав або образив хтось із певним запахом чи зовнішністю, то тварина буде негативно реагувати на всіх, хто нагадуватиме кривдника.

Чому собаки гавкають на одних людей, а на інших ні
Доросла собака. Фото: Freepik

До того ж собаку може злякати незвичний зовнішній вигляд або поведінка людини. Тому часто вони гавкають на тих, хто має нестандартну зовнішність. Негативні емоції у тварин також може викликати дивна хода, гучний сміх чи нестійкі руки.

Кінологи наголошують, що собаки добре зчитують людські емоції. Вони помічають навіть мікрорухи м'язів обличчя. Якщо людина боїться, то собака сприймає це як сигнал можливої загрози й починає гавкати. Окрім того, деякі тварини мають виражений територіальний інстинкт. Вони захищають свій двір чи дім від незнайомців й точно не дадуть їм проходу. 

Чому собаки гавкають на одних людей, а на інших ні
Цуценя французького бульдога. Фото: Pexels

Крім того, якщо в ранньому віці собака не мала можливості соціалізуватися належним чином, вона може вирости тривожною та настороженою. Такі тварини схильні до надмірної реакції на будь-яке нове явище. Зокрема, вони завжди будуть гавкати на незнайомців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які собаки мають найвищий рівень інтелекту. Їм можна легко навчити команд.

Також ми розповідали про те, як деяким людям вдається жити до 100 років. Вчені розкрили їхній секрет довголіття.

тварини психологія собака цікаві факти поведінка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
