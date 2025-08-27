Чому собаки гавкають тільки на деяких людей — ось що викликає в них злість

Німецька вівчарка. Фото: Freepik

Собаки часто можуть гавкати на деяких людей, а на інших навіть не звертати увагу. Здається, що вони випадково обирають, кого ігнорувати, а кого — ні. Насправді ж, така поведінка тварин має цілком логічне пояснення.

Як собаки обирають, на кого гавкати

Собака сприймає людину за низкою факторів: запахом, мімікою, жестами чи інтонацією. Завдяки цьому тварина вже за кілька секунд здатна оцінити, чи становить хтось потенційну загрозу для неї.

Звичайно, найголовніший засіб отримання інформації у собак — нюх. Запах може нагадати тварині про негативний досвід чи викликати погані асоціації. Наприклад, якщо в минулому собаку налякав або образив хтось із певним запахом чи зовнішністю, то тварина буде негативно реагувати на всіх, хто нагадуватиме кривдника.

До того ж собаку може злякати незвичний зовнішній вигляд або поведінка людини. Тому часто вони гавкають на тих, хто має нестандартну зовнішність. Негативні емоції у тварин також може викликати дивна хода, гучний сміх чи нестійкі руки.

Кінологи наголошують, що собаки добре зчитують людські емоції. Вони помічають навіть мікрорухи м'язів обличчя. Якщо людина боїться, то собака сприймає це як сигнал можливої загрози й починає гавкати. Окрім того, деякі тварини мають виражений територіальний інстинкт. Вони захищають свій двір чи дім від незнайомців й точно не дадуть їм проходу.

Крім того, якщо в ранньому віці собака не мала можливості соціалізуватися належним чином, вона може вирости тривожною та настороженою. Такі тварини схильні до надмірної реакції на будь-яке нове явище. Зокрема, вони завжди будуть гавкати на незнайомців.

