Действительно ли кортизоловый коктейль может избавить от стресса — мнение ученых

В соцсетях активно набирает популярность новый тренд — кортизоловый коктейль. Многие заявляют о его эффективности в борьбе со стрессом и усталостью. Эксперты рассказали, что это на самом деле и может ли такой тренд навредить.

Об этом пишет The New York Times.

Польза и вред кортизолового коктейля

В сети существуют различные рецепты кортизолового коктейля. Однако базовый вариант — это фруктовый сок, кокосовая вода и морская соль. Некоторые еще добавляют газировку или винный камень. Авторы вирусных видео утверждают, что такой напиток должен помочь при "усталости надпочечников".

Доктор Анат Бен-Шормо же утверждает, что надпочечники не могут "устать". При этом она отмечает, что высокий уровень кортизола действительно может мешать спать ночью и вызывать вялость. Такое мнение поддержала и американский эндокринолог Лоуренс Киршнер. Она добавила, что нет никаких научных доказательств того, что надпочечники у здорового человека могут исчерпать свои возможности.

Ученые не смогли доказать тот факт, что кортизоловый коктейль влияет на уровень гормона. Поэтому маловероятно, что такой напиток помог бы избавиться от стресса. Однако человек может действительно лучше чувствовать себя после употребления кортизолового коктейля из-за самовнушения, убеждены ученые. Кортизоловый коктейль вряд ли навредит организму. Однако важно следить за количеством потребленного натрия и сахара, ведь они могут вызвать повышение артериального давления.

Кортизоловый коктейль — это лишь тренд, который вряд ли поможет вам побороть депрессию или стресс. Лучше обратиться за помощью к специалисту или попробовать другие проверенные способы. Например, медитации, физическую активность или дыхательные упражнения.

