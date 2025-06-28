Як розвинути в собі стресостійкість — способи стати сильнішою людиною

Стрес у дівчини. Фото: Freepik

Свою стресостійкість можна розвивати та прокачувати. Є кілька методів, що допоможуть навчитись проживати моменти, коли емоційний стан знаходиться на грані.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Робота над стресостійкістю починається з думок. Вони впливають на ваші емоції та настрій. Саме тому навчіться розпізнавати негативні думки, які можуть вганяти у стрес, та зупиняти їх. Робити це можна і словами, і діями.

Стрес у чоловіка. Фото: Freepik

Існує один перевірений трюк, який навчить вас шукати хороше в поганому. Це допоможе сфокусуватись на позитиві. Спробуйте аналізувати кожну ситуацію та розбиратися в причинах того, що ви відчуваєте. Шукайте пояснення тому, чому та які думки у вас виникають. Опрацювавши їх, ви зможете позбутися стресових факторів.

Крім того, корисно ділитися переживаннями будь-якими способами. Спробуйте говорити про свої проблеми з іншими людьми або вести щоденник. Доповнюйте це фізичним навантаженням. Навіть легка зарядка буде мати позитивний ефект.

Нагадаємо, раніше ми писали про дієву техніку для тривожних людей. Вона допоможе заспокоїтись.

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