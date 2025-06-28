Как развить в себе стрессоустойчивость — способы стать более сильным человеком

Стресс у девушки. Фото: Freepik

Свою стрессоустойчивость можно развивать и прокачивать. Есть несколько методов, которые помогут научиться проживать моменты, когда эмоциональное состояние находится на грани.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как развить в себе стрессоустойчивость

Работа над стрессоустойчивостью начинается с мыслей. Они влияют на ваши эмоции и настроение. Именно поэтому научитесь распознавать негативные мысли, которые могут вгонять в стресс, и останавливать их. Делать это можно и словами, и действиями.

Стресс у мужчины. Фото: Freepik

Существует один проверенный трюк, который научит вас искать хорошее в плохом. Это поможет сфокусироваться на позитиве. Попробуйте анализировать каждую ситуацию и разбираться в причинах того, что вы чувствуете. Ищите объяснения тому, почему и какие мысли у вас возникают. Проработав их, вы сможете избавиться от стрессовых факторов.

Кроме того, полезно делиться переживаниями любыми способами. Попробуйте говорить о своих проблемах с другими людьми или вести дневник. Дополняйте это физической нагрузкой. Даже легкая зарядка будет иметь положительный эффект.

Напомним, ранее мы писали о действенной технике для тревожных людей. Она поможет успокоиться.

Также мы рассказывали о том, какие три книги стоит прочитать людям, испытывающим беспокойство.