Чи справді кортизоловий коктейль може позбавити стресу — думка науковців

Дівчина тримає в руках коктейль. Фото: Freepik

В соцмережах активно набирає популярності новий тренд — кортизоловий коктейль. Багато хто заявляє про його ефективність у боротьбі зі стресом та втомою. Експерти розповіли, що це насправді та чи може такий тренд нашкодити.

Про це пише The New York Times.

Користь та шкода кортизолового коктейлю

У мережі існують різні рецепти кортизолового коктейлю. Однак базовий варіант — це фруктовий сік, кокосова вода та морська сіль. Дехто ще додає газовану воду або винний камінь. Автори вірусних відео стверджують, що такий напій має допомогти при "втомі наднирників".

Докторка Анат Бен-Шормо стверджує, що надниркові залози не можуть "втомитися". При цьому вона зазначає, що високий рівень кортизолу дійсно може заважати спати вночі та спричиняти млявість. Таку думку підтримала й американська ендокринологиня Лоуренс Кіршнер. Вона додала, що немає жодних наукових доказів того, що надниркові залози у здорової людини можуть вичерпати свої можливості.

Фруктовий коктейль. Фото: Pexels

Науковці не змогли довести той факт, що кортизоловий коктейль впливає на рівень гормону. Тож малоймовірно, що такий напій допоміг би позбутися стресу. Однак людина може дійсно краще почуватись після вживання кортизолового коктейлю через самонавіювання, переконані вчені. Кортизоловий коктейль навряд чи нашкодить організму. Однак важливо стежити за кількістю спожитого натрію й цукру, адже вони можуть викликати підвищення артеріального тиску.

Кортизоловий коктейль — це лише тренд, який навряд чи допоможе вам побороти депресію чи стрес. Краще звернутись по допомогу до спеціаліста чи спробувати інші перевірені способи. Наприклад, медитації, фізичну активність чи дихальні вправи.

