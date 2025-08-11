Відео
Головна Психологія Тренд чи порятунок від стресу — що таке кортизоловий коктейль

Тренд чи порятунок від стресу — що таке кортизоловий коктейль

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 06:33
Чи справді кортизоловий коктейль може позбавити стресу — думка науковців
Дівчина тримає в руках коктейль. Фото: Freepik
Ключові моменти Користь та шкода кортизолового коктейлю

В соцмережах активно набирає популярності новий тренд — кортизоловий коктейль. Багато хто заявляє про його ефективність у боротьбі зі стресом та втомою. Експерти розповіли, що це насправді та чи може такий тренд нашкодити.

Про це пише The New York Times.

Читайте також:

Користь та шкода кортизолового коктейлю

У мережі існують різні рецепти кортизолового коктейлю. Однак базовий варіант — це фруктовий сік, кокосова вода та морська сіль. Дехто ще додає газовану воду або винний камінь. Автори вірусних відео стверджують, що такий напій має допомогти при "втомі наднирників".

Докторка Анат Бен-Шормо стверджує, що надниркові залози не можуть "втомитися". При цьому вона зазначає, що високий рівень кортизолу дійсно може заважати спати вночі та спричиняти млявість. Таку думку підтримала й американська ендокринологиня Лоуренс Кіршнер. Вона додала, що немає жодних наукових доказів того, що надниркові залози у здорової людини можуть вичерпати свої можливості.

Користь та шкода кортизолового коктейлю
Фруктовий коктейль. Фото: Pexels

Науковці не змогли довести той факт, що кортизоловий коктейль впливає на рівень гормону. Тож малоймовірно, що такий напій допоміг би позбутися стресу. Однак людина може дійсно краще почуватись після вживання кортизолового коктейлю через самонавіювання, переконані вчені. Кортизоловий коктейль навряд чи нашкодить організму. Однак важливо стежити за кількістю спожитого натрію й цукру, адже вони можуть викликати підвищення артеріального тиску.

Кортизоловий коктейль — це лише тренд, який навряд чи допоможе вам побороти депресію чи стрес. Краще звернутись по допомогу до спеціаліста чи спробувати інші перевірені способи. Наприклад, медитації, фізичну активність чи дихальні вправи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знизити рівень стресу за вісім секунд.

Також ми розповідали про те, як можна розвинути в собі стресостійкість.

психологія дослідження стрес цікаві факти коктейль
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
