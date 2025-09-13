Видео
Как научиться управлять стрессом — пять техник, которые помогут

Дата публикации 13 сентября 2025 09:00
Как навсегда забыть о стрессе — надежные техники, которые помогут всем
Стресс у женщины. Фото: Pexels
Лучшие техники, которые помогут справиться со стрессом

Стресс — это реальность многих людей. Ежедневные тревожные новости и личные проблемы вызывают все больше переживаний, однако справиться с этим можно. Психологи отмечают, что есть несколько действенных техник, которые помогут забыть о стрессе навсегда.

Лучшие техники, которые помогут справиться со стрессом

Физическая активность

Возьмите за привычку на постоянной основе заниматься спортом. Не обязательно это должны быть сложные нагрузки или изнурительные тренировки ежедневно. Стоит просто больше двигаться, например, гулять или заниматься танцами. Спорт запускает выработку эндорфинов и положительно влияет не только на тело, но и на мозг.

Глубокое дыхание

Самый простой инструмент, который поможет быстро успокоиться, — дыхание животом. Научитесь дышать глубоко и медленно. Попробуйте правильно четыре секунды: 4 секунды вдох, 4 секунды задержка, 4 секунды выдох, 4 секунды задержка.

Як легко побороти стрес
Стресс у мужчины. Фото: Pexels

Аффирмации

Многие считают, что это не работает, но аффирмации действительно могут изменить мышление и жизнь. Мозг верит в то, что вы ему повторяете. Поэтому, если вы подчеркиваете сами себе на том, что не справляетесь, ваша психика действительно переключится на это. Лучше ежедневно повторяйте фразы вроде: "Я спокойна и сосредоточена".

Медитация

Вы поможете мозгу разгрузиться даже если будете заниматься медитацией по 5 минут в день. Попробуйте с самых простых упражнений. Найти уроки можно даже в соцсетях. Медитации успокаивают и помогают разобраться в мыслях.

Як легко побороти стрес
Девушка медитирует. Фото: Pexels

Отказ от вредных привычек

Вредные привычки портят жизнь гораздо больше, чем вы думаете. Алкоголь, курение или переедание не помогут решить проблемы, а лишь замаскируют их на время. Более того, в конце концов это еще и испортит вам здоровье. Поэтому стоит отказаться от плохих привычек, чтобы научиться управлять стрессом.

Напомним, ранее мы писали о том, действительно ли кортизоловый коктейль может стать спасением от стресса. Он набирает бешеную популярность.

Также мы рассказывали о том, какая одна привычка позволит избавиться от стресса навсегда. Она должна быть у всех.

