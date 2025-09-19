Відео
Головна Психологія Мотивують не опускати руки під час пошуку роботи — п'ять фраз

Мотивують не опускати руки під час пошуку роботи — п'ять фраз

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 11:45
Які фрази додадуть мотивації для пошуку роботи — повернуть віру в себе
Дівчина займається пошуком роботи. Фото: Freepik

Пошук роботи — це нелегка справа, що потребує часу та значних зусиль. Варто бути наполегливим та стійким, аби знайти саме своє місце. Якщо в певний момент ви відчуваєте, що мотивації не вистачає, пригадайте одну з фраз, які допоможуть продовжити рухатись вперед.

Про це пише WORK.ua.

Читайте також:

Які фрази мотивують продовжити пошуки роботи

"Не важливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся", — Конфуцій

Прогрес обов'язково буде в будь-якій справі. При цьому важлива не швидкість, а наполегливість. Вам варто продовжувати йти вперед, навіть якщо ви не отримуєте миттєвих результатів.

"Варто тільки повірити, що ви можете — і ви вже на півдорозі до цілі", — Теодор Рузвельт

У найважчі часи будьте сповнені оптимізмом. Це саме та надія, яка буде тримати вас тоді, коли все падає з рук. Дивіться на життя позитивно та вірте в себе і це вже стане ключем до успіху.

Фраза Теодора Рузвельта, яка буде мотивувати
Теодор Рузвельт. Фото: кадр з відео

"Невдача — це не протилежність успіху, а частина на шляху до нього", — Аріанна Хаффінгтон

Не варто розцінювати невдачу як програш, що зіпсує вам життя. Це лише тимчасові труднощі, які варто пройти та забути. Ніколи не відмовляйтесь від цілі через те, що щось пішло не так.

"Терпіння, наполегливість і піт — непереможна комбінація, що створює успіх", — Наполеон Гілл

На розчарування приречені ті, хто очікує, що успіх прийде негайно. Майте терпіння та довіряйте собі й Всесвіту, аби досягнути бажаної кар'єрної мети. Це незмінна формула успіху.

Фраза Наполеона Гілла, яка буде мотивувати
Наполеон Гілл. Фото: кадр з відео

"Ти сміливіший, ніж підозрюєш, сильніший, ніж здаєшся, і розумніший, ніж ти думаєш", — Алан Александер Мілн

Отримати щось можна лише тоді, коли ви повірите у свою здатність досягти цього. Невикористаний потенціал є в кожного з нас, варто лише визнати та прийняти свої сильні сторони й можливості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які мудрі фрази з книги "Робінзон Крузо" варто запам'ятати. Вони допоможуть пережити труднощі.

Також ми розповідали про те, яка одна фраза допоможе пережити складні часи. Вона змінить ваше мислення.

робота психологія фраза цитати пошук
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
