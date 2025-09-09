Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Фраза, що допоможе подолати труднощі — це справді працює

Фраза, що допоможе подолати труднощі — це справді працює

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 06:55
Яка фраза надихне рухатись вперед, попри труднощі — мотивує на успіх
Дівчина пише у блокноті. Фото: Pexels
Ключові моменти Яка японська фраза допоможе подолати труднощі

Інколи подолати труднощі можна лише за допомогою простих слів. Вони мотивують, надихають рухатись вперед, не здаватись та пробувати знову. Під час таких життєвих негараздів підтримає лише одна японська мудрість.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Яка японська фраза допоможе подолати труднощі

Деякі перешкоди здаються людям вбивчими. Після таких невдач опускаються руки й зникає віра у власну перемогу. Здається, що після стількох невдалих спроб досягнути успіху вже ніколи не вийде. В такі моменти варто згадати японську мудрість, яка допоможе пережити негаразди:

  • "Перемога дістається тому, хто витерпить на пів години довше, ніж його супротивник".
Яка фраза підтримає у найскладніші моменти
Засмучена жінка тримає телефон в руках. Фото: Pexels

Ця фраза не просто поверне мету, а надихне на нові звершення й продовження свого шляху. Відомо, що найтемніші години настають перед світанком, тож варто не забувати про це під час життєвих випробувань та труднощів. Ці слова нагадують важливість сили волі та самовладання. Вони показують, наскільки важливе вміння чекати та дивитись на проблему стратегічно.

Варто згадувати цю фразу щоразу, коли здається, що перемоги вже не бачити. Життя все розставляє на свої місця й, можливо, зараз саме час перед вашим світанком. Варто лише трохи зачекати та зібрати сили докупи. Будь-яка ціль підкориться вам, якщо докласти більше зусиль. Це може бути складно та виснажливо, але результат того вартий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази допоможуть завершити суперечку на свою користь. Ви вийдете з конфлікту переможцем.

Також ми розповідали про те, які типові фрази говорить під час сварки аб'юзер. Краще тікати від такої людини.

психологія поради емоції успіх фраза
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації