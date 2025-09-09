Яка фраза надихне рухатись вперед, попри труднощі — мотивує на успіх

Дівчина пише у блокноті. Фото: Pexels

Інколи подолати труднощі можна лише за допомогою простих слів. Вони мотивують, надихають рухатись вперед, не здаватись та пробувати знову. Під час таких життєвих негараздів підтримає лише одна японська мудрість.

Яка японська фраза допоможе подолати труднощі

Деякі перешкоди здаються людям вбивчими. Після таких невдач опускаються руки й зникає віра у власну перемогу. Здається, що після стількох невдалих спроб досягнути успіху вже ніколи не вийде. В такі моменти варто згадати японську мудрість, яка допоможе пережити негаразди:

"Перемога дістається тому, хто витерпить на пів години довше, ніж його супротивник".

Засмучена жінка тримає телефон в руках. Фото: Pexels

Ця фраза не просто поверне мету, а надихне на нові звершення й продовження свого шляху. Відомо, що найтемніші години настають перед світанком, тож варто не забувати про це під час життєвих випробувань та труднощів. Ці слова нагадують важливість сили волі та самовладання. Вони показують, наскільки важливе вміння чекати та дивитись на проблему стратегічно.

Варто згадувати цю фразу щоразу, коли здається, що перемоги вже не бачити. Життя все розставляє на свої місця й, можливо, зараз саме час перед вашим світанком. Варто лише трохи зачекати та зібрати сили докупи. Будь-яка ціль підкориться вам, якщо докласти більше зусиль. Це може бути складно та виснажливо, але результат того вартий.

