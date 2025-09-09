Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Фраза, помогающая преодолеть трудности — это вправду работает

Фраза, помогающая преодолеть трудности — это вправду работает

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 06:55
Какая фраза вдохновит двигаться вперед, несмотря на трудности — мотивирует на успех
Девушка пишет в блокноте. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какая японская фраза поможет преодолеть трудности

Иногда преодолеть трудности можно только с помощью простых слов. Они мотивируют, вдохновляют двигаться вперед, не сдаваться и пробовать снова. Во время таких жизненных проблем поддержит всего одна японская мудрость.

Об этом пишет Ukr.Media.

Реклама
Читайте также:

Какая японская фраза поможет преодолеть трудности

Некоторые препятствия кажутся людям убийственными. После таких неудач опускаются руки и исчезает вера в собственную победу. Кажется, что после стольких неудачных попыток достичь успеха уже никогда не получится. В такие моменты стоит вспомнить японскую мудрость, которая поможет пережить невзгоды:

  • "Победа достается тому, кто вытерпит на полчаса дольше, чем его противник".
Яка фраза підтримає у найскладніші моменти
Расстроенная женщина держит телефон в руках. Фото: Pexels

Эта фраза не просто вернет цель, а вдохновит на новые свершения и продолжение своего пути. Известно, что самые темные часы наступают перед рассветом, поэтому не стоит забывать об этом во время жизненных испытаний и трудностей. Эти слова напоминают важность силы воли и самообладания. Они показывают, насколько важно умение ждать и смотреть на проблему стратегически.

Стоит вспоминать эту фразу каждый раз, когда кажется, что победы уже не видать. Жизнь все расставляет на свои места и, возможно, сейчас самое время перед вашим рассветом. Стоит лишь немного подождать и собрать силы воедино. Любая цель покорится вам, если приложить больше усилий. Это может быть сложно и изнурительно, но результат того стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы помогут завершить спор в свою пользу. Вы выйдете из конфликта победителем.

Также мы рассказывали о том, какие типичные фразы говорит во время ссоры абьюзер. Лучше убегать от такого человека.

психология советы эмоции успех фраза
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации