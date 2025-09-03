"Добрий день" или "доброго дня" — правильный вариант на украинском

Женщина думает, как правильно написать. Фото: Freepik

Часто мы слышим фразы "добрий день" и "доброго дня", когда кто-то здоровается на украинском языке. Однако один из этих вариантов является неправильным, и это очень распространенная ошибка.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Как правильно поздороваться на украинском языке

Языковеды отмечают, что в украинском языке есть только один правильный вариан — "добрий день". Такое приветствие является традиционным для нашего языка. Именно в таком падеже его можно часто встретить в фольклоре или литературных произведениях, например, "Добрий день вам, люди добрі!" или "Добрий вечір тобі, пане господарю!". А вот форма "доброго дня", как утверждают специалисты, является искусственной и новосозданной.

Кроме того, языковеды отмечают, что утром правильно желать человеку "доброго ранку". А вот уже после обеда правильно будет использовать формы "добрий день" и "добрий вечір". Более того, филологи отмечают, что пожелания "хорошого вам дня", "доброго вам дня" следует говорить во время прощания, а не при встрече.

Девушка задумалась. Фото: Freepik

Похожие приветствия в именительном падеже используют и в родственных славянских языках. Например, на польском говорят dzień dobry, на чешском — dobrý den, на словацком — dobrý deň. Поэтому именно вариант "добрий день" будет правильным и в украинском языке.

Украинцы часто говорят "доброго дня", потому что считают, что это звучит вежливее. Однако не стоит допускать такую ошибку. Кроме того, в украинском языке есть уникальные соответствия — лаконичные сокращенные формы "добридень" и "добривечір". Они не имеют аналогов в других языках и звучат действительно красиво, поэтому стоит использовать и их в разговорах.

