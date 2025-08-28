Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология "Бігме" — что это слово означает и почему многие забыли о нем

"Бігме" — что это слово означает и почему многие забыли о нем

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 06:55
Что означает слово бігме — в каких случаях его следует употреблять
Женщины общаются и пишут в блокнотах. Фото: Pexels
Ключевые моменты Значение слова "бігме"

В украинском языке есть интересное слово "бігме", о котором многие забыли. Использовать его можно в различных ситуациях, ведь это восклицание, которое подчеркнет правдивость слов, возмущение или радость.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Значение слова "бігме"

"Бігме" нужно произносить с ударением на последнюю букву. Это слово уверяет собеседника в правдивости сказанного. Оно образовано в результате взыскания двух слов в одно — от "Бог йде". Это трактуется как некая клятва.

Так синонимами к слову "бігме" будут такие выражения:

  • чесне слово;
  • їй-богу;
  • далебі;
  • Бог мені свідок;
  • атож;
  • безсумнівно.
Що означає українське слово бігме
Парень пишет в тетради. Фото: Pexels

Покажем несколько примеров, когда целесообразно использовать такое слово:

  • "Бігме, воно того варте";
  • "Бо, бігме, більше тобі з цим не допомагатиму";
  • "Бігме, я жартую!";
  • "То не моє, бігме, не моє!".

Раньше слово "бігме" использовали гораздо чаще, чем сейчас. Его просто обожала Леся Украинка. Она писала так не только в художественных произведениях, но и в обычной переписке. Сейчас "бігме" говорят реже, ведь его заменили более современные соответствия.

"Бігме" — это не просто слово, а способ эмоционально подчеркнуть фразу. Употребляйте его, когда хотите заверить кого-то, возмутиться или обрадоваться. Оно подойдет к разным ситуациям и содержание будет зависеть от контекста.

Напомним, ранее мы писали о том, как сказать "капець" на украинском языке. Многие не знают его соответствий.

Также мы рассказывали о том, как испанец научился различать украинцев и русских. Помогло всего одно слово.

психология украинский язык слово интересные факты язык
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации