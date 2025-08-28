Что означает слово бігме — в каких случаях его следует употреблять

"Бігме" — что это слово означает и почему многие забыли о нем
В украинском языке есть интересное слово "бігме", о котором многие забыли. Использовать его можно в различных ситуациях, ведь это восклицание, которое подчеркнет правдивость слов, возмущение или радость.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Значение слова "бігме"
"Бігме" нужно произносить с ударением на последнюю букву. Это слово уверяет собеседника в правдивости сказанного. Оно образовано в результате взыскания двух слов в одно — от "Бог йде". Это трактуется как некая клятва.
Так синонимами к слову "бігме" будут такие выражения:
- чесне слово;
- їй-богу;
- далебі;
- Бог мені свідок;
- атож;
- безсумнівно.
Покажем несколько примеров, когда целесообразно использовать такое слово:
- "Бігме, воно того варте";
- "Бо, бігме, більше тобі з цим не допомагатиму";
- "Бігме, я жартую!";
- "То не моє, бігме, не моє!".
Раньше слово "бігме" использовали гораздо чаще, чем сейчас. Его просто обожала Леся Украинка. Она писала так не только в художественных произведениях, но и в обычной переписке. Сейчас "бігме" говорят реже, ведь его заменили более современные соответствия.
"Бігме" — это не просто слово, а способ эмоционально подчеркнуть фразу. Употребляйте его, когда хотите заверить кого-то, возмутиться или обрадоваться. Оно подойдет к разным ситуациям и содержание будет зависеть от контекста.
Напомним, ранее мы писали о том, как сказать "капець" на украинском языке. Многие не знают его соответствий.
Также мы рассказывали о том, как испанец научился различать украинцев и русских. Помогло всего одно слово.
Читайте Новини.LIVE!