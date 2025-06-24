Аб'юз — що означає це слово та коли його правильно застосовувати

Чоловік кричить на жінку. Фото: Freepik

Слово "аб'юз" стало зараз дуже популярним. Багато хто використовує його, навіть не розібравшись в точному значенні. Так аб'юзивні стосунки плутають з простими сварками, хоча й це зовсім різні речі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Значення слова "аб'юз"

Слово "аб'юз" походить з англійської мови. Якщо перекладати його дослівно, воно означає "зловживання" чи "насильство". Аб'юзер — це людина, яка навмисно токсично впливає на другу половинку. Ще українською мовою таку людину можна просто назвати насильник.

Аб'юз — це порушення особистих кордонів людини. Це не тільки стосується пар, а й робочих відносин чи спілкування з друзями. Таке насильство може проявлятись у різних формах та бути:

фізичним,

психологічним,

емоційним,

фінансовим,

сексуальним.

Пара свариться. Фото: Freepik

Є кілька ознак, що вказують на аб'юзивні стосунки:

фізичний аб'юз — побиття, штовхання, заподіяння тілесних ушкоджень;

психологічний — маніпуляції, приниження, контроль над поведінкою;

емоційний — знецінення почуттів, залякування, створення почуття провини;

фінансовий — контроль над грошима, обмеження доступу до ресурсів;

сексуальний — примус до небажаних дій, сексуальне насильство.

Інколи слово "аб'юз" можуть використовувати під час непорозумінь чи сварок. Однак його значення набагато глибше, ніж просто поодинокий конфлікт. Аб'юз — це про систематичність і постійне пригнічення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке вісхолдінг та чому це вважається найнебезпечнішим прийомом аб'юзера.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами притягують токсичні стосунки. Їм не щастить з чоловіками.