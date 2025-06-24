Абьюз — что означает это слово и когда его правильно применять

Что означает слово "абьюз" — простое объяснение
Слово "абьюз" стало сейчас очень популярным. Многие используют его, даже не разобравшись в точном значении. Так абьюзивные отношения путают с простыми ссорами, хотя и это совершенно разные вещи.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Значение слова "абьюз"
Слово "абьюз" происходит из английского языка. Если переводить его дословно, оно означает "злоупотребление" или "насилие". Абьюзер — это человек, который намеренно токсично влияет на вторую половинку. Еще на русском языке такого человека можно просто назвать насильник.
Абьюз — это нарушение личных границ человека. Это не только касается пар, но и рабочих отношений или общения с друзьями. Такое насилие может проявляться в различных формах и быть:
- физическим,
- психологическим,
- эмоциональным,
- финансовым,
- сексуальным.
Есть несколько признаков, указывающих на абьюзивные отношения:
- физический абьюз — избиение, толкание, причинение телесных повреждений;
- психологический — манипуляции, унижение, контроль над поведением;
- эмоциональный — обесценивание чувств, запугивание, создание чувства вины;
- финансовый — контроль над деньгами, ограничение доступа к ресурсам;
- сексуальный — принуждение к нежелательным действиям, сексуальное насилие.
Иногда слово "абьюз" могут использовать во время недоразумений или ссор. Однако его значение гораздо глубже, чем просто одиночный конфликт. Абьюз — это о систематичности и постоянном угнетении.
Напомним, ранее мы писали о том, что такое висхолдинг и почему это считается самым опасным приемом абьюзера.
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