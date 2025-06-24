Абьюз — что означает это слово и когда его правильно применять

Мужчина кричит на женщину. Фото: Freepik

Слово "абьюз" стало сейчас очень популярным. Многие используют его, даже не разобравшись в точном значении. Так абьюзивные отношения путают с простыми ссорами, хотя и это совершенно разные вещи.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Значение слова "абьюз"

Слово "абьюз" происходит из английского языка. Если переводить его дословно, оно означает "злоупотребление" или "насилие". Абьюзер — это человек, который намеренно токсично влияет на вторую половинку. Еще на русском языке такого человека можно просто назвать насильник.

Абьюз — это нарушение личных границ человека. Это не только касается пар, но и рабочих отношений или общения с друзьями. Такое насилие может проявляться в различных формах и быть:

физическим,

психологическим,

эмоциональным,

финансовым,

сексуальным.

Пара ссорится. Фото: Freepik

Есть несколько признаков, указывающих на абьюзивные отношения:

физический абьюз — избиение, толкание, причинение телесных повреждений;

психологический — манипуляции, унижение, контроль над поведением;

эмоциональный — обесценивание чувств, запугивание, создание чувства вины;

финансовый — контроль над деньгами, ограничение доступа к ресурсам;

сексуальный — принуждение к нежелательным действиям, сексуальное насилие.

Иногда слово "абьюз" могут использовать во время недоразумений или ссор. Однако его значение гораздо глубже, чем просто одиночный конфликт. Абьюз — это о систематичности и постоянном угнетении.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое висхолдинг и почему это считается самым опасным приемом абьюзера.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами притягивают токсичные отношения. Им не везет с мужчинами.