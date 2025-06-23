Як кохають різні знаки Зодіаку — перевірте, якими будують стосунки з ними

Закохана пара лежить на ліжку. Фото: Freepik

Кожен знак Зодіаку будує стосунки по-різному. Це залежить від характеру людини та її поглядів на життя. Дехто любить пристрасно та голосно, а хтось віддає перевагу помірним та тихим стосункам.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як кохають різні знаки Зодіаку

Овен

У стосунках такі люди не грають в недомовки, а напряму говорять про почуття. Вони завжди діють та хочуть бачити у парі людину з таким же світоглядом. Інколи з Овном може бути складно через його нетерплячість.

Телець

Такі люди у стосунках надійні та люблять, коли їх слухають. Телець завжди поступовий та спокійний. Його любов не яскрава, але тепла. Партнеру інколи може бути складно у стосунках з Тельцем через те, що він не хоче виходити із зони комфорту, навіть коли це потрібно.

Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку у стосунках дуже мінливі. Вони хочуть поруч бачити партнера, який буде гарним співрозмовником та товаришем. Близнюки легкі, допитливі та відкриті. Однак вони часто бувають боягузливими.

Закохана пара. Фото: Pexels

Рак

Цей знак Зодіаку ненавидить поверхневі стосунки. Його любов — це емоційна глибина, де кожен погляд може бути мовою. У партнерстві Рак хоче не просто підтримки, а стати частиною душі іншої людини. Разом з тим, такі люди часто можуть проявляти агресію.

Лев

У коханні цей знак Зодіаку хоче бути поміченим. Такі люди вірні, великодушні, здатні давати та підтримувати. Лев хоче, аби його бачили не лише як сильну, а й як вразливу людину. Однак інколи з ним може бути важко у стосунках через надмірну потребу у визнанні.

Діва

Турбота та підтримка — це про стосунки з Дівою. Цей знак Зодіаку не говорить "я тебе кохаю" сто разів на день, але проявляє теплі почуття через дії. Він піклується про партнера та може бути опорою. Разом з тим, Діва схильна до критики та надмірного контролю.

Чоловік та жінка. Фото: Pexels

Терези

Представники цього знаку — не про легковажність, а про пошук гармонії. У стосунках вони намагаються створити баланс, атмосферу, красу. Однак вони можуть мовчати про образу, аби не псувати момент. Таке уникання конфліктів може призвести до проблем у стосунках.

Скорпіон

Такі люди не просто люблять, а проживають стосунки. Вони прагнуть до гармонії з партнером у психологічному та енергетичному плані. Скорпіон дуже вірний та глибокий. Однак він може бути ревнивим та постійно контролювати партнера.

Стрілець

Стрілець у стосунках прагне рости та дізнаватися щось нове. Він хоче, аби партнер був його союзником у пригодах. Така людина буває різка, але ніколи не буде грати на почуттях. Кохання цього знаку Зодіаку — це рух уперед разом.

Пара цілується. Фото: Pexels

Козеріг

Представник цього знаку Зодіаку може здаватися холодним, однак насправді це зовсім не так. Він дуже серйозно ставиться до вибору партнера та вважає любов не просто почуттям, а зобов'язанням. Козеріг у стосунках стабільний, відповідальний та цінує час партнера. Однак він може емоційно закритим.

Водолій

Цей знак Зодіаку у стосунках інколи може здаватись байдужим. Його любов — це партнерство на рівних та свобода бути собою. Такі люди інтелектуально глибокі, але часто емоційно відсторонені від партнера. Вони бояться втратити свободу.

Риби

Риби у стосунках дуже інтуїтивні та відчувають зміну настрою партнера. Вони хочуть романтики, а іноді — втечі у вигадану реальність. Такі люди м'які та вміють співпереживати, але часто тікають від реальності та здатні ідеалізувати партнера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як обрати партнера за знаком Зодіаку. Дізнайтесь, хто підходить вам найбільше.

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