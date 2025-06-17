У якому віці ви знайдете кохання — підкаже ваш знак Зодіаку

Закохана пара. Фото: Freepik

Представники різних знаків Зодіаку ставляться до побудови стосунків та пошуку кохання по-різному. Одні вбачають у цьому сенс життя, а інші ж воліють спочатку налагодити інші сфери життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли знаки Зодіаку знаходять другу половинку

Овен

Овен може зустріти справжнє кохання приблизно у 25 років. В цей час представники цього знаку Зодіаку ще дорослішають й прагнуть розібратися в собі, разом з тим, у них виникає бажання вступити в серйозні стосунки.

Телець

Представники цього знаку Зодіаку швидко знаходять своє кохання. Приблизно у 18 років вони вже готові будувати серйозні стосунки. У віці, коли навколишній світ все ще залишається загадкою, споріднена душа поруч — це саме те, що необхідно Тельцям.

Близнюки

Близнюки можуть зустріти кохання у віці 19 років. Можливо, вони розійдуться невдовзі з другою половинкою, але будуть пам'ятати про неї, поки знову не зустрінуться в більш зрілому віці.

Пара цілується. Фото: Freepik

Рак

Рак може знайти справжнє кохання у 21 рік. Представники цього знаку Зодіаку прагнуть про сім'ю ще з дитинства, тож починають будувати стосунки досить рано.

Лев

Приблизно у 27 років зустрічають свою половинку представники цього знаку Зодіаку. Леви не спішать починати серйозні стосунки, поки не зрозуміють, чого хочуть від життя.

Діва

Діва — виняток з правил. Конкретного віку, коли вони можуть зустріти кохання, немає. Однак їм й не обов'язково кохати, аби мати другу половинку. Діва — раціональний та прагматичний знак Зодіаку.

Щаслива пара. Фото: Freepik

Терези

Представник цього знаку може зустріти свого партнера у віці 20 років. В цей час Терези ще не знають, що таке життя й як виглядатиме майбутнє. Друга половинка може допомогти їм прийняти важливі рішення.

Скорпіон

Скорпіони рано вступають у стосунки та вже в 17 років готові будувати стосунки. Саме в цей період вони й можуть зустріти кохання всього життя. Представники цього знаку дуже серйозно ставляться до побудови відносин та добре розуміють, що їм потрібно.

Стрілець

Цей знак Зодіаку любить бути вільним й самостійним. Тому другу половинку такі особистості зустрічають приблизно у 28 років. Стрілець — єдиний зі знаків, кому не потрібні стосунки, аби бути щасливим.

Хлопець та дівчина. Фото: Freepik

Козеріг

Козероги можуть вступити в серйозні стосунки не раніше 30 років. Це кар'єристи, які багато працюють та не поспішають, коли справа стосується кохання. Спочатку вони прагнуть реалізуватися у власній справі.

Водолій

Представник цього знаку Зодіаку зустрічає кохання після 25 років. Водолій цінує міцні і надійні стосунки, але не прагне зробити їх центром свого життя.

Риби

Риби закохуються рано — приблизно у 20 років. Такі люди дуже чутливі й погано переносять емоційне нехтування. Вони легко піддаються сильним почуттям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку частіше за інших потрапляють до психологів. Вони занадто чутливі та емоційні.

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