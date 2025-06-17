В каком возрасте вы найдете любовь — подскажет ваш знак Зодиака

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Представители разных знаков Зодиака относятся к построению отношений и поиску любви по-разному. Одни видят в этом смысл жизни, а другие же предпочитают сначала наладить другие сферы жизни.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Когда знаки Зодиака знают вторую половинку

Овен

Овен может встретить настоящую любовь примерно в 25 лет. В это время представители этого знака Зодиака еще взрослеют и стремятся разобраться в себе, вместе с тем, у них возникает желание вступить в серьезные отношения.

Телец

Представители этого знака Зодиака быстро находят свою любовь. Примерно в 18 лет они уже готовы строить серьезные отношения. В возрасте, когда окружающий мир все еще остается загадкой, родственная душа рядом — это именно то, что необходимо Тельцам.

Близнецы

Близнецы могут встретить любовь в возрасте 19 лет. Возможно, они разойдутся вскоре со второй половинкой, но будут помнить о ней, пока снова не встретятся в более зрелом возрасте.

Пара целуется. Фото: Freepik

Рак

Рак может найти настоящую любовь в 21 год. Представители этого знака Зодиака стремятся о семье еще с детства, поэтому начинают строить отношения довольно рано.

Лев

Примерно в 27 лет встречают свою половинку представители этого знака Зодиака. Львы не спешат начинать серьезные отношения, пока не поймут, чего хотят от жизни.

Дева

Дева — исключение из правил. Конкретного возраста, когда они могут встретить любовь, нет. Однако им и не обязательно любить, чтобы иметь вторую половинку. Дева — рациональный и прагматичный знак Зодиака.

Счастливая пара. Фото: Freepik

Весы

Представитель этого знака может встретить своего партнера в возрасте 20 лет. В это время Весы еще не знают, что такое жизнь и как будет выглядеть будущее. Вторая половинка может помочь им принять важные решения.

Скорпион

Скорпионы рано вступают в отношения и уже в 17 лет готовы строить отношения. Именно в этот период они и могут встретить любовь всей жизни. Представители этого знака очень серьезно относятся к построению отношений и хорошо понимают, что им нужно.

Стрелец

Этот знак Зодиака любит быть свободным и самостоятельным. Поэтому вторую половинку такие личности встречают примерно в 28 лет. Стрелец — единственный из знаков, кому не нужны отношения, чтобы быть счастливым.

Парень и девушка. Фото: Freepik

Козерог

Козероги могут вступить в серьезные отношения не раньше 30 лет. Это карьеристы, которые много работают и не спешат, когда дело касается любви. Сначала они стремятся реализоваться в собственном деле.

Водолей

Представитель этого знака Зодиака встречает любовь после 25 лет. Водолей ценит крепкие и надежные отношения, но не стремится сделать их центром своей жизни.

Рыбы

Рыбы влюбляются рано — примерно в 20 лет. Такие люди очень чувствительны и плохо переносят эмоциональное пренебрежение. Они легко поддаются сильным чувствам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака чаще других попадают к психологам. Они слишком чувствительны и эмоциональны.

Также мы рассказывали о том, какой знак Зодиака обречен быть миллионером. Эти люди знают, как обращаться с деньгами.