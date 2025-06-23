Как любят разные знаки Зодиака — проверьте, какими будут отношения с ними

Влюбленная пара лежит на кровати. Фото: Freepik

Каждый знак Зодиака строит отношения по-разному. Это зависит от характера человека и его взглядов на жизнь. Некоторые любят страстно и громко, а кто-то предпочитает умеренные и тихие отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как любят разные знаки Зодиака

Овен

В отношениях такие люди не играют в недомолвки, а напрямую говорят о чувствах. Они всегда действуют и хотят видеть в паре человека с таким же мировоззрением. Иногда с Овном может быть сложно из-за его нетерпеливости.

Телец

Такие люди в отношениях надежны и любят, когда их слушают. Телец всегда постепенный и спокойный. Его любовь не яркая, но теплая. Партнеру иногда может быть сложно в отношениях с Тельцом из-за того, что он не хочет выходить из зоны комфорта, даже когда это нужно.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака в отношениях очень изменчивы. Они хотят рядом видеть партнера, который будет хорошим собеседником и товарищем. Близнецы легкие, любознательные и открытые. Однако они часто бывают трусливыми.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Рак

Этот знак Зодиака ненавидит поверхностные отношения. Его любовь — это эмоциональная глубина, где каждый взгляд может быть языком. В партнерстве Рак хочет не просто поддержки, а стать частью души другого человека. Вместе с тем, такие люди часто могут проявлять агрессию.

Лев

В любви этот знак Зодиака хочет быть замеченным. Такие люди верны, великодушны, способны давать и поддерживать. Лев хочет, чтобы его видели не только как сильного, но и как уязвимого человека. Однако иногда с ним может быть трудно в отношениях из-за чрезмерной потребности в признании.

Дева

Забота и поддержка — это об отношениях с Девой. Этот знак Зодиака не говорит "я тебя люблю" сто раз в день, но проявляет теплые чувства через действия. Он заботится о партнере и может быть опорой. Вместе с тем, Дева склонна к критике и чрезмерному контролю.

Мужчина и женщина. Фото: Pexels

Весы

Представители этого знака — не о легкомыслии, а о поиске гармонии. В отношениях они пытаются создать баланс, атмосферу, красоту. Однако они могут молчать об обиде, чтобы не портить момент. Такое избегание конфликтов может привести к проблемам в отношениях.

Скорпион

Такие люди не просто любят, а проживают отношения. Они стремятся к гармонии с партнером в психологическом и энергетическом плане. Скорпион очень верный и глубокий. Однако он может быть ревнивым и постоянно контролировать партнера.

Стрелец

Стрелец в отношениях стремится расти и узнавать что-то новое. Он хочет, чтобы партнер был его союзником в приключениях. Такой человек бывает резким, но никогда не будет играть на чувствах. Любовь этого знака Зодиака — это движение вперед вместе.

Пара целуется. Фото: Pexels

Козерог

Представитель этого знака Зодиака может казаться холодным, однако на самом деле это совсем не так. Он очень серьезно относится к выбору партнера и считает любовь не просто чувством, а обязательством. Козерог в отношениях стабилен, ответственный и ценит время партнера. Однако он может быть эмоционально закрытым.

Водолей

Этот знак Зодиака в отношениях иногда может казаться равнодушным. Его любовь — это партнерство на равных и свобода быть собой. Такие люди интеллектуально глубокие, но часто эмоционально отстранены от партнера. Они боятся потерять свободу.

Рыбы

Рыбы в отношениях очень интуитивны и чувствуют смену настроения партнера. Они хотят романтики, а иногда — побега в вымышленную реальность. Такие люди мягкие и умеют сопереживать, но часто убегают от реальности и способны идеализировать партнера.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать партнера по знаку Зодиака. Узнайте, кто подходит вам больше всего.

Также мы рассказывали о том, в каком возрасте знаки Зодиака встречают свою любовь.