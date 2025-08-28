Відео
Україна
Головна Психологія "Бігме" — що це слово означає та чому багато хто забув про нього

"Бігме" — що це слово означає та чому багато хто забув про нього

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 06:55
Що означає слово бігме — у яких випадках його варто вживати
Жінки спілкуються та пишуть у блокнотах. Фото: Pexels
Ключові моменти Значення слова "бігме"

В українській мові є цікаве слово "бігме", про яке багато хто забув. Використовувати його можна в різних ситуаціях, адже це вигук, який підкреслить правдивість слів, обурення чи радість.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Значення слова "бігме"

"Бігме" потрібно вимовляти з наголосом на останню букву. Це слово запевняє співрозмовника у правдивості сказаного. Воно утворене в результаті стягнення двох слів в одне — від "Бог йде". Це трактується як така собі клятва.

Так синонімами до слова "бігме" будуть такі вирази:

  • чесне слово;
  • їй-богу;
  • далебі;
  • Бог мені свідок;
  • атож;
  • безсумнівно.
Що означає українське слово бігме
Хлопець пише у зошиті. Фото: Pexels

Покажемо кілька прикладів, коли доцільно використовувати таке слово:

  • "Бігме, воно того варте";
  • "Бо, бігме, більше тобі з цим не допомагатиму";
  • "Бігме, я жартую!";
  • "То не моє, бігме, не моє!".

Раніше слово "бігме" використовували набагато частіше, ніж зараз. Його просто обожнювала Леся Українка. Вона писала так не лише в художніх творах, а й у звичайному листуванні. Зараз "бігме" кажуть рідше, адже його замінили сучасніші відповідники.

"Бігме" — це не просто слово, а спосіб емоційно підкреслити фразу. Вживайте його, коли хочете запевнити когось, обуритись чи зрадіти. Воно підійде до різних ситуацій й зміст залежатиме від контексту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сказати "капець" українською мовою. Багато хто не знає його відповідників.

Також ми розповідали про те, як іспанець навчився розрізняти українців та росіян. Допомогло всього одне слово.

психологія українська мова слово цікаві факти мова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
