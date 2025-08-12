Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Найпопулярніше слово — як сказати "капець" українською

Найпопулярніше слово — як сказати "капець" українською

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 06:55
Що означає слово "капець" та як його замінити — спробуйте ці варіанти
Дівчина навчається. Фото: Freepik
Ключові моменти Українські відповідники слову "капець"

Слово "капець" ми чуємо чи не щодня. Його використовують в різних ситуаціях. При цьому мало хто знає, які українські відповідники можуть його замінити. А їх є багато, і на різні випадки життя.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Українські відповідники слову "капець"

Слово "капець" має іноземне походження. Найімовірніше, воно пішло з німецької мови. У ній є схоже за звучанням слово "kaputt", яке означає "кінець" або "загибель". В українській мові "капець" має кілька значень. Частіше за все воно вживається як розмовний синонім до слова "кінець" чи "смерть". Тобто ним описують небажані чи негативні події.

В українській мові слово "капець" ідеально описує емоції, які людина відчуває, коли щось йде не так. Наприклад, "Це просто капець! Як він міг так вчинити?" Однак інколи це слово можуть вживати й у позитивному контексті. Наприклад, для вираження захвату від якоїсь події: "Капець, як ти круто заспівала!"

Українські відповідники слову "капець"
Хлопець пише у блокноті. Фото: Pexels

В українській мові є кілька відповідників слову "капець". Наприклад, словник синонімів Караванського дає такі варіанти:

  • "кінець";
  • "амінь";
  • "капут";
  • "каюк".

Дехто вважає, що слово "капець" схоже на нецензурну лексику. Насправді ж воно не означає нічого поганого. Це просто вигук, який підкреслює емоцію. Однак його можна замінити більш милозвучними відповідниками, наприклад "жах" чи "оце так".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означають найпопулярніші молодіжні слова.

Також ми розповідали про те, які десять слів покажуть вашу освіченість та гострий розум.

психологія українська мова слово цікаві факти слова
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації