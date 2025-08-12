Що означає слово "капець" та як його замінити — спробуйте ці варіанти

Дівчина навчається. Фото: Freepik

Слово "капець" ми чуємо чи не щодня. Його використовують в різних ситуаціях. При цьому мало хто знає, які українські відповідники можуть його замінити. А їх є багато, і на різні випадки життя.

Українські відповідники слову "капець"

Слово "капець" має іноземне походження. Найімовірніше, воно пішло з німецької мови. У ній є схоже за звучанням слово "kaputt", яке означає "кінець" або "загибель". В українській мові "капець" має кілька значень. Частіше за все воно вживається як розмовний синонім до слова "кінець" чи "смерть". Тобто ним описують небажані чи негативні події.

В українській мові слово "капець" ідеально описує емоції, які людина відчуває, коли щось йде не так. Наприклад, "Це просто капець! Як він міг так вчинити?" Однак інколи це слово можуть вживати й у позитивному контексті. Наприклад, для вираження захвату від якоїсь події: "Капець, як ти круто заспівала!"

Хлопець пише у блокноті. Фото: Pexels

В українській мові є кілька відповідників слову "капець". Наприклад, словник синонімів Караванського дає такі варіанти:

"кінець";

"амінь";

"капут";

"каюк".

Дехто вважає, що слово "капець" схоже на нецензурну лексику. Насправді ж воно не означає нічого поганого. Це просто вигук, який підкреслює емоцію. Однак його можна замінити більш милозвучними відповідниками, наприклад "жах" чи "оце так".

