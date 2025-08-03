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Головна Психологія Десять слів, які здивують оточення — покажуть гостроту розуму

Десять слів, які здивують оточення — покажуть гостроту розуму

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 17:50
Які слова покажуть, що ви розумна людина — у розмові здивуєте всіх
Колеги спілкуються. Фото: Pexels
Ключові моменти Які слова вказують на високий рівень інтелекту

Під час спілкування одразу стає зрозуміло, чи людина освічена. Насамперед про це говорять слова, які співрозмовник використовує.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які слова вказують на високий рівень інтелекту

Деякі слова одразу ж вказують співрозмовнику на те, що людина розуміється в тому, про що говорить. Вони роблять розмову переконливою та цікавою. Є десять слів, які натякнуть на вашу високоінтелектуальність:

  • когнітивний — це не просто "розумний", а пов'язаний з мисленням та сприйняттям;
  • аргументація — назвіть так обґрунтовану позицію, аби додати переконливості; 
  • патерн — це шаблон, зразок чи усталена модель поведінки;
  • прецедент — опишіть так важливий випадок, який став прикладом;
  • рефлексія — це про глибокий самоаналіз, пізнання власних почуттів та думок;
  • амплуа — яскрава альтернатива словам "роль" або "образ";
  • ескапізм — це втеча від реальності, наприклад, у світ фантазій, ігор або серіалів;
  • лобізм — вплив на представників влади заради просування інтересів однієї особи;
  • евфемізм — пом'якшення жорстких формулювань, аби вони звучали пристойніше;
  • капіталізація — це слово можна використати не тільки щодо фінансів, а й щодо накопичення знань, досвіду чи репутації.
Які слова вказують на високий рівень інтелекту
Жінки розмовляють. Фото: Pexels

Звичайно, використовувати ці слова варто лише тоді, коли це доречно. В іншому випадку вони можуть, навпаки, показати вашу необізнаність у темі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які слова впливають на любов до себе — їх варто говорити щодня.

Також ми розповідали про те, які фрази та слова не варто говорити жінці, що чекає чоловіка з фронту.

психологія інтелект слова спілкування розум
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
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