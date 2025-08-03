Які слова покажуть, що ви розумна людина — у розмові здивуєте всіх

Колеги спілкуються. Фото: Pexels

Під час спілкування одразу стає зрозуміло, чи людина освічена. Насамперед про це говорять слова, які співрозмовник використовує.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які слова вказують на високий рівень інтелекту

Деякі слова одразу ж вказують співрозмовнику на те, що людина розуміється в тому, про що говорить. Вони роблять розмову переконливою та цікавою. Є десять слів, які натякнуть на вашу високоінтелектуальність:

когнітивний — це не просто "розумний", а пов'язаний з мисленням та сприйняттям;

— це не просто "розумний", а пов'язаний з мисленням та сприйняттям; аргументація — назвіть так обґрунтовану позицію, аби додати переконливості;

— назвіть так обґрунтовану позицію, аби додати переконливості; патерн — це шаблон, зразок чи усталена модель поведінки;

— це шаблон, зразок чи усталена модель поведінки; прецедент — опишіть так важливий випадок, який став прикладом;

— опишіть так важливий випадок, який став прикладом; рефлексія — це про глибокий самоаналіз, пізнання власних почуттів та думок;

— це про глибокий самоаналіз, пізнання власних почуттів та думок; амплуа — яскрава альтернатива словам "роль" або "образ";

— яскрава альтернатива словам "роль" або "образ"; ескапізм — це втеча від реальності, наприклад, у світ фантазій, ігор або серіалів;

— це втеча від реальності, наприклад, у світ фантазій, ігор або серіалів; лобізм — вплив на представників влади заради просування інтересів однієї особи;

— вплив на представників влади заради просування інтересів однієї особи; евфемізм — пом'якшення жорстких формулювань, аби вони звучали пристойніше;

— пом'якшення жорстких формулювань, аби вони звучали пристойніше; капіталізація — це слово можна використати не тільки щодо фінансів, а й щодо накопичення знань, досвіду чи репутації.

Жінки розмовляють. Фото: Pexels

Звичайно, використовувати ці слова варто лише тоді, коли це доречно. В іншому випадку вони можуть, навпаки, показати вашу необізнаність у темі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які слова впливають на любов до себе — їх варто говорити щодня.

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