Какие слова покажут, что вы умный человек — в разговоре удивите всех

Десять слов, которые удивят окружающих — покажут остроту ума
Во время общения сразу становится понятно, образован ли человек. В первую очередь об этом говорят слова, которые собеседник использует.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие слова указывают на высокий уровень интеллекта
Некоторые слова сразу же указывают собеседнику на то, что человек разбирается в том, о чем говорит. Они делают разговор убедительным и интересным. Есть десять слов, которые намекнут на вашу высокоинтеллектуальность:
- когнитивный — это не просто "умный", а связанный с мышлением и восприятием;
- аргументация — назовите так обоснованную позицию, чтобы добавить убедительности;
- паттерн — это шаблон, образец или устоявшаяся модель поведения;
- прецедент — опишите так важный случай, который стал примером;
- рефлексия — это о глубоком самоанализе, познании собственных чувств и мыслей;
- амплуа — яркая альтернатива словам "роль" или "образ";
- эскапизм — это бегство от реальности, например, в мир фантазий, игр или сериалов;
- лоббизм — влияние на представителей власти ради продвижения интересов одного лица;
- эвфемизм — смягчение жестких формулировок, чтобы они звучали более пристойно;
- капитализация — это слово можно использовать не только в отношении финансов, но и в отношении накопления знаний, опыта или репутации.
Конечно, использовать эти слова стоит только тогда, когда это уместно. В противном случае они могут, наоборот, показать вашу неосведомленность в теме.
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