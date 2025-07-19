Які слова потрібно повторювати собі щодня — притягнуть успіх та щастя

Дівчина дивиться на себе в дзеркало. Фото: Pexels

Слова можуть притягнути у ваше життя щастя та удачу. Якщо певні фрази говорити собі щодня, то успіх вам гарантовано.

Новини.LIVE розповідаємо про це детальніше.

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Фрази, які потрібно повторювати собі кожен день

"Я заслуговую на усе"

Нехай деякі бажання вам наразі здаються недосяжними, але варто вірити в інше. Повторюйте ці слова собі щодня, аби притягнути удачу. З таким настроєм ви точно досягнете успіху. Не критикуйте себе за помилки й провали, а вчіться на них.

"Я люблю себе"

Такі прості слова дозволять бути в гармонії з самим собою. Шукайте у собі плюси та постійно повторюйте це собі. Хваліть себе навіть за провали, адже ви не боїтеся рухатись вперед й пробувати щось нове і це вже заслуговує на повагу.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

"Я можу зробити все"

Ця фраза допоможе повірити у себе. Часто через невпевненість люди втрачають шанс, навіть не спробувавши щось зробити. Навчіться мотивувати себе та женіть лінь й сумніви геть.

"Я відповідальний за своє щастя"

Ви — це єдина людина, яка може зробити вас по-справжньому щасливими. Не перекладайте відповідальність за своє життя на інших. Навчіться брати відповідальність за себе та не опускайте руки.

Нагадаємо, раніше ми писали про фрази геніальних людей, які зрозуміли це життя.

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