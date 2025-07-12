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Головна Психологія Вони зрозуміли це життя — п'ять фраз геніальних людей

Вони зрозуміли це життя — п'ять фраз геніальних людей

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 06:55
Фрази геніальних людей, які зрозуміли істину життя — вони змінять вас назавжди
Дівчина в бібліотеці. Фото: Pexels
Ключові моменти Мотивуючі фрази успішних людей

Люди, які досягнули чималого, можуть справді показати, як стати успішною людиною. Вони збагнули всі тонкощі життя та не бояться поділитись власними секретами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Мотивуючі фрази успішних людей

Нікола Тесла, винахідник

  • "Вам знайомий вираз "вище голови не стрибнеш"? Це омана. Людина може все".

Нікола Тесла, відомий своїми винаходами в галузі електрики, вважав, що нічого неможливого в житті немає. Він був переконаний, що перепони існують лише в голові людини.

Генрі Форд, конструктор автомобілів

  • "Коли здається, що все йде проти вас, пам'ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним".

Генрі Форд зіткнувся не з однією невдачею та розглядає їх лише як можливість вчитися і рости. Він неодноразово наголошував на тому, що після усіх труднощів обов'язково прийде успіх.

Мотивуючі фрази успішних людей
Генрі Форд. Фото: кадр з відео

Льюїс Керролл, письменник

  • "Зрештою, ми шкодуємо тільки про ті шанси, якими не скористалися".

Льюїс Керролл був переконаний, що найбільше шансів в житті людини забирає страх. Навіть якщо ви боїтесь поразки, варто хоча б спробувати, аби потім не шкодувати ні про що.

Марк Цукерберг, засновник Facebook

  • "Найбільший ризик — це не ризикувати. У світі, який швидко змінюється, єдина стратегія, яка гарантовано провалиться, — це відмова від ризику".

Марк Цукерберг не раз говорив про те, що досягнути чогось в житті можна лише вийшовши із зони комфорту. Він переконаний, що тільки ризик принесе успіх.

Фраза Марка Цукерберга
Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Чарльз Буковскі, поет

  • "Краса — дрібниця. Ти й сам не розумієш, як тобі пощастило, що ти не вродливий, адже якщо ти подобаєшся людям, то знаєш, що річ в іншому".

Чарльз Буковскі найбільше вразив всіх цією фразою про красу. Він вважав, що щастя полягає далеко не в цьому, а людей, які мають посередню зовнішність, можна назвати щасливчиками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як фрази мають використовувати всі пари.

Також ми розповідали про те, які фрази постійно говорять нещасні люди.

психологія зміни цікаві факти фраза слова
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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