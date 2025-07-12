Фразы гениальных людей, которые поняли истину жизни — они изменят вас навсегда

Девушка в библиотеке. Фото: Pexels

Люди, которые достигли немалого, могут действительно показать, как стать успешным человеком. Они поняли все тонкости жизни и не боятся поделиться собственными секретами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Мотивирующие фразы успешных людей

Никола Тесла, изобретатель

"Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может все".

Никола Тесла, известный своими изобретениями в области электричества, считал, что ничего невозможного в жизни нет. Он был убежден, что преграды существуют лишь в голове человека.

Генри Форд, конструктор автомобилей

"Когда кажется, что все идет против вас, помните, что самолет взлетает против ветра, а не с ним".

Генри Форд столкнулся не с одной неудачей и рассматривает их только как возможность учиться и расти. Он неоднократно подчеркивал, что после всех трудностей обязательно придет успех.

Генри Форд. Фото: кадр из видео

Льюис Кэрролл, писатель

"В конце концов, мы жалеем только о тех шансах, которыми не воспользовались".

Льюис Кэрролл был убежден, что больше всего шансов в жизни человека забирает страх. Даже если вы боитесь поражения, стоит хотя бы попробовать, чтобы потом не жалеть ни о чем.

Марк Цукерберг, основатель Facebook

"Самый большой риск — это не рисковать. В быстро меняющемся мире единственная стратегия, которая гарантированно провалится, — это отказ от риска".

Марк Цукерберг не раз говорил о том, что достичь чего-то в жизни можно только выйдя из зоны комфорта. Он убежден, что только риск принесет успех.

Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Чарльз Буковски, поэт

"Красота — мелочь. Ты и сам не понимаешь, как тебе повезло, что ты не красивый, ведь если ты нравишься людям, то знаешь, что дело в другом".

Чарльз Буковски больше всего поразил всех этой фразой о красоте. Он считал, что счастье заключается далеко не в этом, а людей, которые имеют посредственную внешность, можно назвать счастливчиками.

Напомним, ранее мы писали о том, как фразы должны использовать все пары.

Также мы рассказывали о том, какие фразы постоянно говорят несчастные люди.