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Главная Психология Будете самыми счастливыми — говорите себе эти слова каждый день

Будете самыми счастливыми — говорите себе эти слова каждый день

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 06:55
Какие слова нужно повторять себе каждый день — притянут успех и счастье
Девушка смотрит на себя в зеркало. Фото: Pexels
Ключевые моменты Фразы, которые нужно повторять себе каждый день

Слова могут притянуть в вашу жизнь счастье и удачу. Если определенные фразы говорить себе ежедневно, то успех вам гарантирован.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Фразы, которые нужно повторять себе каждый день

"Я заслуживаю всего"

Пусть некоторые желания вам пока кажутся недостижимыми, но стоит верить в другое. Повторяйте эти слова себе каждый день, чтобы притянуть удачу. С таким настроем вы точно добьетесь успеха. Не критикуйте себя за ошибки и провалы, а учитесь на них.

"Я люблю себя"

Такие простые слова позволят быть в гармонии с самим собой. Ищите в себе плюсы и постоянно повторяйте это себе. Хвалите себя даже за провалы, ведь вы не боитесь двигаться вперед и пробовать что-то новое и это уже заслуживает уважения.

Фрази, які потрібно повторювати собі кожен день
Девушка улыбается. Фото: Pexels

"Я могу сделать все"

Эта фраза поможет поверить в себя. Часто из-за неуверенности люди теряют шанс, даже не попробовав что-то сделать. Научитесь мотивировать себя и гоните лень и сомнения прочь.

"Я ответственен за свое счастье"

Вы — это единственный человек, который может сделать вас по-настоящему счастливыми. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других. Научитесь брать ответственность за себя и не опускайте руки.

Напомним, ранее мы писали о фразах гениальных людей, которые поняли эту жизнь.

Также мы рассказывали о том, какая одна фраза может сделать вас богатым человеком.

психология фраза слова самопознание самооценка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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