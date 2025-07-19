Какие слова нужно повторять себе каждый день — притянут успех и счастье

Девушка смотрит на себя в зеркало. Фото: Pexels

Слова могут притянуть в вашу жизнь счастье и удачу. Если определенные фразы говорить себе ежедневно, то успех вам гарантирован.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Фразы, которые нужно повторять себе каждый день

"Я заслуживаю всего"

Пусть некоторые желания вам пока кажутся недостижимыми, но стоит верить в другое. Повторяйте эти слова себе каждый день, чтобы притянуть удачу. С таким настроем вы точно добьетесь успеха. Не критикуйте себя за ошибки и провалы, а учитесь на них.

"Я люблю себя"

Такие простые слова позволят быть в гармонии с самим собой. Ищите в себе плюсы и постоянно повторяйте это себе. Хвалите себя даже за провалы, ведь вы не боитесь двигаться вперед и пробовать что-то новое и это уже заслуживает уважения.

Девушка улыбается. Фото: Pexels

"Я могу сделать все"

Эта фраза поможет поверить в себя. Часто из-за неуверенности люди теряют шанс, даже не попробовав что-то сделать. Научитесь мотивировать себя и гоните лень и сомнения прочь.

"Я ответственен за свое счастье"

Вы — это единственный человек, который может сделать вас по-настоящему счастливыми. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других. Научитесь брать ответственность за себя и не опускайте руки.

Напомним, ранее мы писали о фразах гениальных людей, которые поняли эту жизнь.

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