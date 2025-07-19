Какие слова нужно повторять себе каждый день — притянут успех и счастье

Будете самыми счастливыми — говорите себе эти слова каждый день
Слова могут притянуть в вашу жизнь счастье и удачу. Если определенные фразы говорить себе ежедневно, то успех вам гарантирован.
Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Фразы, которые нужно повторять себе каждый день
"Я заслуживаю всего"
Пусть некоторые желания вам пока кажутся недостижимыми, но стоит верить в другое. Повторяйте эти слова себе каждый день, чтобы притянуть удачу. С таким настроем вы точно добьетесь успеха. Не критикуйте себя за ошибки и провалы, а учитесь на них.
"Я люблю себя"
Такие простые слова позволят быть в гармонии с самим собой. Ищите в себе плюсы и постоянно повторяйте это себе. Хвалите себя даже за провалы, ведь вы не боитесь двигаться вперед и пробовать что-то новое и это уже заслуживает уважения.
"Я могу сделать все"
Эта фраза поможет поверить в себя. Часто из-за неуверенности люди теряют шанс, даже не попробовав что-то сделать. Научитесь мотивировать себя и гоните лень и сомнения прочь.
"Я ответственен за свое счастье"
Вы — это единственный человек, который может сделать вас по-настоящему счастливыми. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других. Научитесь брать ответственность за себя и не опускайте руки.
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