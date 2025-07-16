Імена жінок, яким посміхається удача — чи є ваше серед них

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Деякі жінки просто запрограмовані на успіх та щастя. Їм завжди легко все вдається в житті. На це впливає ім'я, адже воно наділяє власницю особливою енергетикою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імена успішних жінок

Мирослава

Жінки з таким іменем розсудливі та неконфліктні. Це справжні дипломати, які вміють розв'язувати проблеми мирним шляхом. Такі особистості дуже цілеспрямовані й завжди вперто йдуть вперед. Через наполегливість їм все в житті вдається легко.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Софія

Зазвичай такі жінки дуже задумливі та мовчазні. Їх відрізняє особлива розважливість й спокій навіть у стресових ситуаціях. Відтак Софія рідко робить необдумані вчинки. Фортуна її любить та завжди приносить удачу.

Вікторія

Жінки з цим ім'ям мають рішучий та вольовий характер. Завдяки цьому вони досягають будь-якої поставленої мети. В житті Вікторію можуть спіткати труднощі, однак після них обов'язково буде успіх та визнання. Такі особистості добре відчувають, коли варто ризикувати, й отримують через це вигоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловікам з якими іменами щастить у кар'єрі.

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