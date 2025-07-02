Жінки з якими іменами ризикують стати алкоголічками — не можуть відмовитись від чарки

Жінка п'є вино. Фото: Pexels

Деякі жінки більше за інших схильні до алкоголізму. Спочатку келих вина чи склянка віскі здається для них способом розслабитись й втекти від проблем, але згодом це переростає у справжню залежність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яна

Власниці цього імені часто бувають емоційно нестабільними. Вони схильні до депресії та апатії. Рятівним колом для них стає алкоголь. Згодом Яна вже не уявляє свого життя й не може нормально сприймати навколишній світ без нього.

Анастасія

Насті дуже важливо, аби її помічали та цінували. Коли цього не стається, власниця цього імені шукає альтернативні методи для того, щоб не "згаснути". Одним з них може стати алкоголь. Завдяки своїй тонкій натурі Настя навряд чи вже зможе вчасно зупинитись.

Келих з алкоголем. Фото: Pexels

Єлизавета

Часто власниці цього імені бувають сором'язливими й не можуть знайти спільну мову з іншими людьми. Вони шукають допомоги в чарці та думають, що це дасть змогу почуватись розслабленіше. Однак така звичка може легко перерости у справжню залежність.

Лариса

Жінки з цим іменем мають багато друзів та знайомих. Вони не пропускають жодного свята та не проти випити за будь-що. Лариса не може відмовляти людям й це рано чи пізно призведе до серйозної залежності від алкоголю.

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