Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками — не могут отказаться от рюмки

Женщина пьет вино. Фото: Pexels

Некоторые женщины больше других склонны к алкоголизму. Сначала бокал вина или стакан виски кажется для них способом расслабиться и убежать от проблем, но впоследствии это перерастает в настоящую зависимость.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имена женщин, которые видят спасение в алкоголе

Яна

Обладательницы этого имени часто бывают эмоционально нестабильными. Они склонны к депрессии и апатии. Спасательным кругом для них становится алкоголь. Со временем Яна уже не представляет своей жизни и не может нормально воспринимать окружающий мир без него.

Анастасия

Насте очень важно, чтобы ее замечали и ценили. Когда этого не происходит, обладательница этого имени ищет альтернативные методы для того, чтобы не "угаснуть". Одним из них может стать алкоголь. Благодаря своей тонкой натуре Настя вряд ли уже сможет вовремя остановиться.

Бокал с алкоголем. Фото: Pexels

Елизавета

Часто обладательницы этого имени бывают застенчивыми и не могут найти общий язык с другими людьми. Они ищут помощи в рюмке и думают, что это позволит чувствовать себя более расслабленно. Однако такая привычка может легко перерасти в настоящую зависимость.

Лариса

Женщины с этим именем имеют много друзей и знакомых. Они не пропускают ни одного праздника и не против выпить за что угодно. Лариса не может отказывать людям и это рано или поздно приведет к серьезной зависимости от алкоголя.

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