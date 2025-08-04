Молодіжний сленг 2025 — що означають трендові слова

Підлітки. Фото: Pexels

Нові молодіжні слова з'являються постійно. Аби йти в ногу з часом та вміти говорити з підлітками на їхній мові, варто слідкувати за цим.

Новини.LIVE розповідають про те, який молодіжний сленг став популярним у 2025 році.

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Сигма

Це слово описує найуспішніших у своїй галузі людей. При цьому, стосується воно саме тих, кому не потрібне схвалення інших. Такі особистості знають собі ціну та почуваються незалежними від світу та думки інших.

Імба

Це слово характеризує щось настільки сильне й потужне, що його складно перебороти. Так говорять про все супермодне та сучасне. Українською мовою ще можна сказати "розкішний" чи "потужний", залежить від контексту.

Підлітки посміхаються. Фото: Pexels

Тян

Так говорять про миловидних та красивих дівчат. Це сучасний відповідник раніше популярному слову "крашиха". Воно означає прихильне ставлення та захоплення кимось.

Слей

Це слово означає захоплення, приємне здивування чи захват. Слеїти, наприклад, це розкішно виглядати чи бути вправним у своїй справі. Слейовий — той, який викликає захоплення.

База

Таке слово схвалює щось дійсно влучне чи правильне. Наприклад, для погодження з циєюсь думкою можна просто кивнути й сказати: "База".

Підлітки. Фото: Pexels

Грилзи

Зараз в тренді накладні зуби, що зроблені з дорогоцінних металів чи каменів — грилзи. Саме від цього й пішов цей молодіжний сленг, який означає статус чи блиск.

Байт, байтити

Це означає красти чужу ідею. Так можуть сказати щодо людини, яка скопіювала чужий стиль у відео, наприклад. Українською це слово можна замінити відповідниками "цупити" чи "гарбати".

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