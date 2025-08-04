Молодежный сленг 2025 — что означают трендовые слова

Подростки. Фото: Pexels

Новые молодежные слова появляются постоянно. Чтобы идти в ногу со временем и уметь говорить с подростками на их языке, стоит следить за этим.

Новини.LIVE рассказывают о том, какой молодежный сленг стал популярным в 2025 году.

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Сигма

Это слово описывает самых успешных в своей области людей. При этом, касается оно именно тех, кому не нужно одобрение других. Такие личности знают себе цену и чувствуют себя независимыми от мира и мнения других.

Имба

Это слово характеризует что-то настолько сильное и мощное, что его сложно преодолеть. Так говорят обо всем супермодном и современном. Можно также сказать "роскошный" или "мощный", зависит от контекста.

Подростки улыбаются. Фото: Pexels

Тян

Так говорят о миловидных и красивых девушках. Это современный аналог ранее популярному слову "крашиха". Оно означает благосклонное отношение и восхищение кем-то.

Слей

Это слово означает восхищение, приятное удивление или восторг. Слеить, например, это роскошно выглядеть или быть искусным в своем деле. Слейовый — тот, который вызывает восхищение.

База

Такое слово одобряет что-то действительно точное или правильное. Например, для согласования с этим мнением можно просто кивнуть и сказать: "База".

Подростки. Фото: Pexels

Грилзы

Сейчас в тренде накладные зубы, сделанные из драгоценных металлов или камней — грилзы. Именно от этого и пошел этот молодежный сленг, который означает статус или блеск.

Байт, байтить

Это означает воровать чужую идею. Так могут сказать о человеке, который скопировал чужой стиль в видео, например. Это слово можно заменить соответствиям "воровать".

Напомним, ранее мы писали о том, какие слова покажут вашу образованность и удивят других.

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