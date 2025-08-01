Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Ніколи не говоріть ці фрази партнерові — руйнівні слова

Ніколи не говоріть ці фрази партнерові — руйнівні слова

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 11:45
Які фрази не варто говорити партнерові — зруйнують довіру та почуття
Чоловік та жінка говорять. Фото: Pexels
Ключові моменти Які фрази — табу для здорових стосунків

Деякі слова можуть підірвати довіру партнерів, посіяти сумніви та навіть знищити теплі почуття. Цих фраз варто уникати, якщо ви не хочете втратити кохання й взаєморозуміння.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які фрази — табу для здорових стосунків

Часто партнери можуть говорити образливі слова в моменти втоми чи розчарування. Найпоширенішими небезпечними фразами, які багато хто каже, є такі:

  • "Ти повинен мене забезпечувати";
  • "Інші чоловіки набагато кращі";
  • "Ти ніколи не даєш мені уваги";
  • "Я тобі забороняю це робити".
Які фрази — табу для здорових стосунків
Погані стосунки між парою. Фото: Pexels

Ці слова принижують та відсторонюють партнера. Вони поступово будуть руйнувати довіру. Найчастіше люди говорять їх через страх самотності чи безсилля. Вони вважають такі способи спілкування можливістю достукатись до партнера та заявити про свої потреби. Однак насправді це не працює.

Друга половинка гостро зреагує на такі фрази, адже в них є звинувачення, узагальнення та прихований контроль. Наприклад, коли чоловік чує, що він "зобов'язаний", у нього з'являється відчуття, ніби ваші стосунки — це лише вигідний союз, який побудований не на коханні, а на холодному розрахунку. Якщо ж ви порівнюєте партнера з іншими, це активує в ньому захисну відповідь: злість та розчарування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які слова варто говорити собі щодня, аби стати щасливою людиною.

Також ми розповідали про те, які фрази повністю вб'ють довіру у стосунках.

психологія поради кохання фраза слова
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації