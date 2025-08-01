Які фрази не варто говорити партнерові — зруйнують довіру та почуття

Чоловік та жінка говорять. Фото: Pexels

Деякі слова можуть підірвати довіру партнерів, посіяти сумніви та навіть знищити теплі почуття. Цих фраз варто уникати, якщо ви не хочете втратити кохання й взаєморозуміння.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Часто партнери можуть говорити образливі слова в моменти втоми чи розчарування. Найпоширенішими небезпечними фразами, які багато хто каже, є такі:

"Ти повинен мене забезпечувати";

"Інші чоловіки набагато кращі";

"Ти ніколи не даєш мені уваги";

"Я тобі забороняю це робити".

Погані стосунки між парою. Фото: Pexels

Ці слова принижують та відсторонюють партнера. Вони поступово будуть руйнувати довіру. Найчастіше люди говорять їх через страх самотності чи безсилля. Вони вважають такі способи спілкування можливістю достукатись до партнера та заявити про свої потреби. Однак насправді це не працює.

Друга половинка гостро зреагує на такі фрази, адже в них є звинувачення, узагальнення та прихований контроль. Наприклад, коли чоловік чує, що він "зобов'язаний", у нього з'являється відчуття, ніби ваші стосунки — це лише вигідний союз, який побудований не на коханні, а на холодному розрахунку. Якщо ж ви порівнюєте партнера з іншими, це активує в ньому захисну відповідь: злість та розчарування.

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