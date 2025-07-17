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Головна Психологія Ніколи не говоріть ці фрази — ось що вбиває довіру у стосунках

Ніколи не говоріть ці фрази — ось що вбиває довіру у стосунках

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:50
Які фрази миттєво вб'ють довіру у стосунках — ніколи не говоріть це партнерові
Чоловік та жінка. Фото: Freepik
Ключові моменти Фрази, які не можна говорити у стосунках

Довіра — річ крихка. Знищити її можуть прості слова, про які ви б навіть не подумали. Вони викликають сумніви та підозри між партнерами, яких позбутись буде дуже важко.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фрази, які не можна говорити у стосунках

"Перестань бути чутливою/чутливим"

Ця фраза лише придушить емоції партнера. Рано чи пізно через це зникне довіра, адже найцінніші речі так й залишаться непроговореними. У стосунках відчуття безпеки є базовим й такі слова руйнують його повністю. Краще відверто запитати про те, що та чому відчуває людина.

Фрази, які не можна говорити у стосунках
Пара. Фото: Freepik

"Все нормально"

Часто люди говорять цю фразу замість того, аби поділитись наболілим. Така брехня призводить до недовіри. Навчіться говорити чесно з партнером. Скажіть про те, що дійсно вас дещо турбує, але ви не знаєте причину чи не хочете поки що про це говорити.

"Та не важливо"

Це дає чіткий сигнал партнерові про те, що ви не хочете знати про його проблеми. Така фраза знецінює почуття та вбиває довіру. Ці слова натякають на те, що вас щось не влаштовує, але причини партнер не розуміє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як сваритись правильно, аби не зіпсувати стосунки.

Також ми розповідали про те, що має спробувати кожна пара — навіть якщо у вас все добре.

довіра фраза слова стосунки
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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