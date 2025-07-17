Какие фразы мгновенно убьют доверие в отношениях — никогда не говорите это партнеру

Никогда не говорите эти фразы — что убивает доверие в отношениях
Доверие — вещь хрупкая. Уничтожить его могут простые слова, о которых вы бы даже не подумали. Они вызывают сомнения и подозрения между партнерами, от которых избавиться будет очень трудно.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Фразы, которые нельзя говорить в отношениях
"Перестань быть чувствительной/чувствительным"
Эта фраза только подавит эмоции партнера. Рано или поздно из-за этого исчезнет доверие, ведь ценные вещи так и останутся непроговоренными. В отношениях ощущение безопасности является базовым и такие слова разрушают его полностью. Лучше откровенно спросить о том, что и почему чувствует человек.
"Все нормально"
Часто люди говорят эту фразу вместо того, чтобы поделиться наболевшим. Такая ложь приводит к недоверию. Научитесь говорить честно с партнером. Скажите о том, что действительно вас несколько беспокоит, но вы не знаете причину или не хотите пока об этом говорить.
"Да не важно"
Это дает четкий сигнал партнеру о том, что вы не хотите знать о его проблемах. Такая фраза обесценивает чувства и убивает доверие. Эти слова намекают на то, что вас что-то не устраивает, но причины партнер не понимает.
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