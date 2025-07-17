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Главная Психология Никогда не говорите эти фразы — что убивает доверие в отношениях

Никогда не говорите эти фразы — что убивает доверие в отношениях

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:50
Какие фразы мгновенно убьют доверие в отношениях — никогда не говорите это партнеру
Мужчина и женщина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Фразы, которые нельзя говорить в отношениях

Доверие — вещь хрупкая. Уничтожить его могут простые слова, о которых вы бы даже не подумали. Они вызывают сомнения и подозрения между партнерами, от которых избавиться будет очень трудно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фразы, которые нельзя говорить в отношениях

"Перестань быть чувствительной/чувствительным"

Эта фраза только подавит эмоции партнера. Рано или поздно из-за этого исчезнет доверие, ведь ценные вещи так и останутся непроговоренными. В отношениях ощущение безопасности является базовым и такие слова разрушают его полностью. Лучше откровенно спросить о том, что и почему чувствует человек.

Фрази, які не можна говорити у стосунках
Пара. Фото: Freepik

"Все нормально"

Часто люди говорят эту фразу вместо того, чтобы поделиться наболевшим. Такая ложь приводит к недоверию. Научитесь говорить честно с партнером. Скажите о том, что действительно вас несколько беспокоит, но вы не знаете причину или не хотите пока об этом говорить.

"Да не важно"

Это дает четкий сигнал партнеру о том, что вы не хотите знать о его проблемах. Такая фраза обесценивает чувства и убивает доверие. Эти слова намекают на то, что вас что-то не устраивает, но причины партнер не понимает.

Напомним, ранее мы писали о том, как ссориться правильно, чтобы не испортить отношения.

Также мы рассказывали о том, что должна попробовать каждая пара — даже если у вас все хорошо.

доверие фраза слова отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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