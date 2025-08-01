Какие фразы не стоит говорить партнеру — разрушат доверие и чувства

Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels

Некоторые слова могут подорвать доверие партнеров, посеять сомнения и даже уничтожить теплые чувства. Этих фраз стоит избегать, если вы не хотите потерять любовь и взаимопонимание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Часто партнеры могут говорить оскорбительные слова в моменты усталости или разочарования. Самыми распространенными опасными фразами, которые многие говорят, являются следующие:

"Ты должен меня обеспечивать";

"Другие мужчины намного лучше";

"Ты никогда не даешь мне внимания";

"Я тебе запрещаю это делать".

Плохие отношения между парой. Фото: Pexels

Эти слова унижают и отстраняют партнера. Они постепенно будут разрушать доверие. Чаще всего люди говорят их из-за страха одиночества или бессилия. Они считают такие способы общения возможностью достучаться до партнера и заявить о своих потребностях. Однако на самом деле это не работает.

Вторая половинка остро среагирует на такие фразы, ведь в них есть обвинения, обобщения и скрытый контроль. Например, когда мужчина слышит, что он "обязан", у него появляется ощущение, что ваши отношения — это лишь выгодный союз, который построен не на любви, а на холодном расчете. Если же вы сравниваете партнера с другими, это активирует в нем защитный ответ: злость и разочарование.

Напомним, ранее мы писали о том, какие слова стоит говорить себе каждый день, чтобы стать счастливым человеком.

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