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Главная Психология Никогда не говорите эти фразы партнеру — разрушительные слова

Никогда не говорите эти фразы партнеру — разрушительные слова

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 11:45
Какие фразы не стоит говорить партнеру — разрушат доверие и чувства
Мужчина и женщина говорят. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какие фразы — табу для здоровых отношений

Некоторые слова могут подорвать доверие партнеров, посеять сомнения и даже уничтожить теплые чувства. Этих фраз стоит избегать, если вы не хотите потерять любовь и взаимопонимание.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие фразы — табу для здоровых отношений

Часто партнеры могут говорить оскорбительные слова в моменты усталости или разочарования. Самыми распространенными опасными фразами, которые многие говорят, являются следующие:

  • "Ты должен меня обеспечивать";
  • "Другие мужчины намного лучше";
  • "Ты никогда не даешь мне внимания";
  • "Я тебе запрещаю это делать".
Які фрази — табу для здорових стосунків
Плохие отношения между парой. Фото: Pexels

Эти слова унижают и отстраняют партнера. Они постепенно будут разрушать доверие. Чаще всего люди говорят их из-за страха одиночества или бессилия. Они считают такие способы общения возможностью достучаться до партнера и заявить о своих потребностях. Однако на самом деле это не работает.

Вторая половинка остро среагирует на такие фразы, ведь в них есть обвинения, обобщения и скрытый контроль. Например, когда мужчина слышит, что он "обязан", у него появляется ощущение, что ваши отношения — это лишь выгодный союз, который построен не на любви, а на холодном расчете. Если же вы сравниваете партнера с другими, это активирует в нем защитный ответ: злость и разочарование.

Напомним, ранее мы писали о том, какие слова стоит говорить себе каждый день, чтобы стать счастливым человеком.

Также мы рассказывали о том, какие фразы полностью убьют доверие в отношениях.

психология советы любовь фраза слова
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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