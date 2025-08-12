Видео
Самое популярное слово — как сказать "капец" на украинском

12 августа 2025
Что означает слово "капец" и как его заменить — попробуйте эти варианты
Девушка учится. Фото: Freepik
Ключевые моменты Украинские аналоги слову "капец"

Слово "капец" мы слышим чуть ли не каждый день. Его используют в различных ситуациях. При этом мало кто знает, какие украинские аналоги могут его заменить. А их много, и на разные случаи жизни.

Об этом пишет ТСН.

Украинские аналоги слову "капец"

Слово "капец" имеет иностранное происхождение. Вероятнее всего, оно пошло из немецкого языка. В нем есть похожее по звучанию слово kaputt, которое означает "конец" или "гибель". В украинском языке "капец" имеет несколько значений. Чаще всего оно употребляется как разговорный синоним к слову "конец" или "смерть". То есть им описывают нежелательные или негативные события.

В украинском языке слово "капец" идеально описывает эмоции, которые человек испытывает, когда что-то идет не так. Например, "Це просто капець! Як він міг так вчинити?" Однако иногда это слово могут употреблять и в положительном контексте. Например, для выражения восторга от какого-то события: "Капець, як ти круто заспівала!"

Українські відповідники слову "капець"
Парень пишет в блокноте. Фото: Pexels

В украинском языке есть несколько соответствий слову "капец". Например, словарь синонимов Караванского дает такие варианты:

  • "кінець";
  • "амінь";
  • "капут";
  • "каюк".

Некоторые считают, что слово "капец" похоже на нецензурную лексику. На самом же деле оно не означает ничего плохого. Это просто восклицание, которое подчеркивает эмоцию. Однако его можно заменить более благозвучными соответствиями, например "жах" или "оце так".

Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
