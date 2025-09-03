Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чому неправильно казати "доброго дня" — просте пояснення

Чому неправильно казати "доброго дня" — просте пояснення

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 06:55
"Добрий день" чи "доброго дня" — правильний варіант українською
Жінка думає, як правильно написати. Фото: Freepik
Ключові моменти Як правильно привітатись українською мовою

Часто ми чуємо фрази "добрий день" та "доброго дня", коли хтось вітається українською мовою. Однак один з цих варіантів є неправильним, й це дуже поширена помилка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як правильно привітатись українською мовою

Мовознавці зазначають, що в українській мові є лише один правильний варіант — "добрий день". Таке привітання є традиційним для нашої мови. Саме в такому відмінку його можна часто зустріти у фольклорі чи літературних творах, наприклад, "Добрий день вам, люди добрі!" чи "Добрий вечір тобі, пане господарю!". А от форма "доброго дня", як стверджують фахівці, є штучною та новоствореною.

Крім того, мовознавці зазначають, що вранці правильно бажати людині "доброго ранку". А от вже після обіду правильно буде використовувати форми "добрий день" та "добрий вечір". Ба більше, філологи наголошують, що побажання "гарного вам дня", "доброго вам дня" варто говорити під час прощання, а не при зустрічі.

Як правильно вітатись українською мовою
Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Схожі привітання в називному відмінку використовують й у споріднених слов'янських мовах. Наприклад, польською кажуть dzień dobry, чеською — dobrý den, словацькою — dobrý deň. Тож саме варіант "добрий день" буде правильним й в українській мові.

Українці часто кажуть "доброго дня", бо вважають, що це звучить ввічливіше. Однак не варто припускатись такої помилки. Крім того, в українській мові є унікальні відповідники — лаконічні скорочені форми "добридень" та "добривечір". Вони не мають аналогів в інших мовах та звучать справді красиво, тож варто використовувати й їх у розмовах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає українське слово "бігме". Його рідко коли використовують, але воно дуже милозвучне.

Також ми розповідали про те, як сказати українською мовою "капець". Мало хто знає ці відповідники.

психологія українська мова цікаві факти фраза слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації