"Добрий день" чи "доброго дня" — правильний варіант українською

Жінка думає, як правильно написати. Фото: Freepik

Часто ми чуємо фрази "добрий день" та "доброго дня", коли хтось вітається українською мовою. Однак один з цих варіантів є неправильним, й це дуже поширена помилка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як правильно привітатись українською мовою

Мовознавці зазначають, що в українській мові є лише один правильний варіант — "добрий день". Таке привітання є традиційним для нашої мови. Саме в такому відмінку його можна часто зустріти у фольклорі чи літературних творах, наприклад, "Добрий день вам, люди добрі!" чи "Добрий вечір тобі, пане господарю!". А от форма "доброго дня", як стверджують фахівці, є штучною та новоствореною.

Крім того, мовознавці зазначають, що вранці правильно бажати людині "доброго ранку". А от вже після обіду правильно буде використовувати форми "добрий день" та "добрий вечір". Ба більше, філологи наголошують, що побажання "гарного вам дня", "доброго вам дня" варто говорити під час прощання, а не при зустрічі.

Дівчина задумалась. Фото: Freepik

Схожі привітання в називному відмінку використовують й у споріднених слов'янських мовах. Наприклад, польською кажуть dzień dobry, чеською — dobrý den, словацькою — dobrý deň. Тож саме варіант "добрий день" буде правильним й в українській мові.

Українці часто кажуть "доброго дня", бо вважають, що це звучить ввічливіше. Однак не варто припускатись такої помилки. Крім того, в українській мові є унікальні відповідники — лаконічні скорочені форми "добридень" та "добривечір". Вони не мають аналогів в інших мовах та звучать справді красиво, тож варто використовувати й їх у розмовах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означає українське слово "бігме". Його рідко коли використовують, але воно дуже милозвучне.

Також ми розповідали про те, як сказати українською мовою "капець". Мало хто знає ці відповідники.