Какие 5 фраз помогут выйти победителем из спора — их должны знать все

Выйти из спора победителем не всегда удается, однако психологи отмечают, что есть несколько фраз, которые точно изменят все в вашу пользу. Их используют, чтобы защититься, выстроить свои границы и при этом не потерять лицо.

Фразы, которые стоит говорить в споре

"Я могу уважать твое мнение, но я с ним не согласен"

Лучшая тактика в ссоре — это признать мнение другого человека и его право на него, но в конце концов заявить, что вы не можете его поддержать. Такая стратегия позволит обеим сторонам придерживаться своих убеждений, при этом не уступая их.

"Я понимаю, почему ты так думаешь, но я имел в виду не это"

Эти слова также помогут защитить себя в споре. Они помогут объяснить, что вывод, который сделал другой человек, на самом деле не соответствует тому, что вы имели в виду. И такие слова не звучат настолько категорично как "Я не это говорил!".

"Я с удовольствием обсужу это, но только, если это не перейдет на личности"

Такая фраза подчеркнет вашу готовность к диалогу, но при одном условии. Это и есть граница ваших границ — вы не можете продолжать разговор, если он перерастет в личные нападки и насмешки.

"Возможно, мы говорим о разных вещах"

Если мудрый человек видит, что спор ни к чему не приводит, то он обязательно скажет эту фразу. Такие слова намекают на то, что вы больше не сосредоточены на одной теме и каждый останется при своих убеждениях.

"Я готов продолжать разговор, пока мы будем проявлять уважение"

Это самая важная граница, которую вы можете установить. Умные люди знают, что если другой человек не может проявлять к ним уважение в споре, то, вероятно, лучше отойти от дискуссии.

