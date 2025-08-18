Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Не говоріть це чоловікові — психологи назвали заборонені фрази

Не говоріть це чоловікові — психологи назвали заборонені фрази

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 17:50
Що ніколи не можна говорити чоловікові в обличчя — відповідь психологів
Жінка свариться на чоловіка. Фото: Pexels
Ключові моменти Фрази, які не можна говорити чоловікові

Деякі фрази можуть вщент знищити самооцінку людини, тож психологи назвали речі, які не варто говорити чоловікові в обличчя. Жінка може непомітно принизити цим партнера та змусити його почуватись слабким.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Фрази, які не можна говорити чоловікові

Як зазначають психологи, не варто говорити чоловікові про зневіру, адже це може похитнути його впевненість у собі. Наприклад, проста фраза: "В тебе все одно нічого не вийде", може повністю знищити самооцінку партнера. Будь-якому чоловікові, як й жінці, важливо відчувати підтримку.

Крім того, психологи не радять критикувати чоловіка за зовнішній вигляд. Інколи жінки думають, що фрази на кшталт "У такій футболці ти будеш мати молодший вигляд" змотивують чоловіка стати кращим, але він лише почне підлаштовуватись під партнерку, втрачаючи власну думку.

Фрази, які не можна говорити чоловікові
Чоловік та жінка говорять. Фото: Pexels

Знищать самооцінку чоловіка й фрази про речі, які ви вважаєте кращими для нього: "Тобі така робота підійшла б більше" чи "Тобі варто було б займатись спортом". Зрештою такий чоловік лише стане залежним від думки жінки. Він перестане приймати рішення самостійно та боятиметься висловлювати власні бажання.

Психологи також не радять говорити чоловікові речі, які не відповідають дійсності. Зокрема, не варто хвалити партнера без причини чи брехати про його досягнення, коли їх немає. Не потрібно казати "У тебе так гарно вийшло", якщо насправді це зовсім не так. Стосунки краще будувати на довірі та відкритості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, від яких чоловіків жінці варто триматись якомога далі.

Також ми розповідали про те, де можна познайомитись з ідеальним чоловіком.

психологія жінки поради жінки на війні чоловіча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації