Що ніколи не можна говорити чоловікові в обличчя — відповідь психологів

Деякі фрази можуть вщент знищити самооцінку людини, тож психологи назвали речі, які не варто говорити чоловікові в обличчя. Жінка може непомітно принизити цим партнера та змусити його почуватись слабким.

Фрази, які не можна говорити чоловікові

Як зазначають психологи, не варто говорити чоловікові про зневіру, адже це може похитнути його впевненість у собі. Наприклад, проста фраза: "В тебе все одно нічого не вийде", може повністю знищити самооцінку партнера. Будь-якому чоловікові, як й жінці, важливо відчувати підтримку.

Крім того, психологи не радять критикувати чоловіка за зовнішній вигляд. Інколи жінки думають, що фрази на кшталт "У такій футболці ти будеш мати молодший вигляд" змотивують чоловіка стати кращим, але він лише почне підлаштовуватись під партнерку, втрачаючи власну думку.

Знищать самооцінку чоловіка й фрази про речі, які ви вважаєте кращими для нього: "Тобі така робота підійшла б більше" чи "Тобі варто було б займатись спортом". Зрештою такий чоловік лише стане залежним від думки жінки. Він перестане приймати рішення самостійно та боятиметься висловлювати власні бажання.

Психологи також не радять говорити чоловікові речі, які не відповідають дійсності. Зокрема, не варто хвалити партнера без причини чи брехати про його досягнення, коли їх немає. Не потрібно казати "У тебе так гарно вийшло", якщо насправді це зовсім не так. Стосунки краще будувати на довірі та відкритості.

