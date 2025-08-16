Відео
Україна
З якими чоловіками не буде щастя — підкаже дата народження

З якими чоловіками не буде щастя — підкаже дата народження

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 18:40
Найгірші чоловіки за датою народження — краще не починати з ними стосунки
Чоловік. Фото: Pexels
Ключові моменти Дати народження чоловіків, з якими стосунки будуть нещасними

Всю правду про людину може розкрити нумерологія. Так, дата народження підкаже, з якими чоловіками краще не зв'язуватись. Вони зроблять жінку лише нещасною та зіпсують життя.

Про це пише УНІАН.

Дати народження чоловіків, з якими стосунки будуть нещасними

1, 10, 19, 28

Такі особистості — це справжні лідери. Вони прагнуть керувати жінкою, вміло це роблять й не терплять непокори. При цьому, такі чоловіки не здатні ані чути, ані допомагати партнерці.

2, 11, 20, 29

Такі чоловіки дуже відкриті та м'які, однак вони не погоджуються з жодною іншою думкою крім їхньої. Та й істерики такі партнери закочують краще за будь-яку жінку.

Дати народження чоловіків, з якими стосунки будуть нещасними
Нещасна пара. Фото: Freepik

3, 12, 21, 30

Такі чоловіки підкорюють жінок своєю проникливістю й дотепністю. Однак за цим стоїть диктаторський характер та постійні маніпуляції. Такий партнер завжди відчуватиме свою перевагу перед жінкою.

7, 16, 25

Такі чоловіки мають дуже м'який характер, через що вони часто бувають розгубленими та мрійливими. До того ж сім'я для них — це не найважливіше. Вони готові докласти значно більше зусиль до роботи чи духовного зростання.

9, 18, 27

Такі чоловіки завжди керуються честю, справедливістю та чесністю. Їм важливо бачити у партнерці високий інтелект, тому часто такі партнери бувають занадто вибагливими. При цьому вони абсолютно не вміють контролювати свої спалахи гніву.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються люди-невдахи.

Також ми розповідали про те, в які дні народжують чоловіки, що будуть хорошими сім'янинами.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
