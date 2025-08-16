Найгірші чоловіки за датою народження — краще не починати з ними стосунки

Чоловік. Фото: Pexels

Всю правду про людину може розкрити нумерологія. Так, дата народження підкаже, з якими чоловіками краще не зв'язуватись. Вони зроблять жінку лише нещасною та зіпсують життя.

Про це пише УНІАН.

Дати народження чоловіків, з якими стосунки будуть нещасними

1, 10, 19, 28

Такі особистості — це справжні лідери. Вони прагнуть керувати жінкою, вміло це роблять й не терплять непокори. При цьому, такі чоловіки не здатні ані чути, ані допомагати партнерці.

2, 11, 20, 29

Такі чоловіки дуже відкриті та м'які, однак вони не погоджуються з жодною іншою думкою крім їхньої. Та й істерики такі партнери закочують краще за будь-яку жінку.

Нещасна пара. Фото: Freepik

3, 12, 21, 30

Такі чоловіки підкорюють жінок своєю проникливістю й дотепністю. Однак за цим стоїть диктаторський характер та постійні маніпуляції. Такий партнер завжди відчуватиме свою перевагу перед жінкою.

7, 16, 25

Такі чоловіки мають дуже м'який характер, через що вони часто бувають розгубленими та мрійливими. До того ж сім'я для них — це не найважливіше. Вони готові докласти значно більше зусиль до роботи чи духовного зростання.

9, 18, 27

Такі чоловіки завжди керуються честю, справедливістю та чесністю. Їм важливо бачити у партнерці високий інтелект, тому часто такі партнери бувають занадто вибагливими. При цьому вони абсолютно не вміють контролювати свої спалахи гніву.

