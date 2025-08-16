Худшие мужчины по дате рождения — лучше не начинать с ними отношения

Мужчина. Фото: Pexels

Всю правду о человеке может раскрыть нумерология. Так, дата рождения подскажет, с какими мужчинами лучше не связываться. Они сделают женщину только несчастной и испортят жизнь.

Об этом пишет УНИАН.

Даты рождения мужчин, с которыми отношения будут несчастными

1, 10, 19, 28

Такие личности — это настоящие лидеры. Они стремятся управлять женщиной, умело это делают и не терпят неповиновения. При этом, такие мужчины не способны ни слышать, ни помогать партнерше.

2, 11, 20, 29

Такие мужчины очень открытые и мягкие, однако они не соглашаются ни с одним другим мнением кроме их. Да и истерики такие партнеры закатывают лучше любой женщины.

Несчастная пара. Фото: Freepik

3, 12, 21, 30

Такие мужчины покоряют женщин своей проницательностью и остроумием. Однако за этим стоит диктаторский характер и постоянные манипуляции. Такой партнер всегда будет чувствовать свое превосходство перед женщиной.

7, 16, 25

Такие мужчины имеют очень мягкий характер, из-за чего они часто бывают растерянными и мечтательными. К тому же семья для них — это не самое важное. Они готовы приложить гораздо больше усилий к работе или духовному росту.

9, 18, 27

Такие мужчины всегда руководствуются честью, справедливостью и честностью. Им важно видеть в партнерше высокий интеллект, поэтому часто такие партнеры бывают слишком требовательными. При этом они совершенно не умеют контролировать свои вспышки гнева.

