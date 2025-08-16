Видео
Главная Психология С какими мужчинами не будет счастья — подскажет дата рождения

С какими мужчинами не будет счастья — подскажет дата рождения

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 18:40
Худшие мужчины по дате рождения — лучше не начинать с ними отношения
Мужчина. Фото: Pexels
Ключевые моменты Даты рождения мужчин, с которыми отношения будут несчастными

Всю правду о человеке может раскрыть нумерология. Так, дата рождения подскажет, с какими мужчинами лучше не связываться. Они сделают женщину только несчастной и испортят жизнь.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Даты рождения мужчин, с которыми отношения будут несчастными

1, 10, 19, 28

Такие личности — это настоящие лидеры. Они стремятся управлять женщиной, умело это делают и не терпят неповиновения. При этом, такие мужчины не способны ни слышать, ни помогать партнерше.

2, 11, 20, 29

Такие мужчины очень открытые и мягкие, однако они не соглашаются ни с одним другим мнением кроме их. Да и истерики такие партнеры закатывают лучше любой женщины.

Дати народження чоловіків, з якими стосунки будуть нещасними
Несчастная пара. Фото: Freepik

3, 12, 21, 30

Такие мужчины покоряют женщин своей проницательностью и остроумием. Однако за этим стоит диктаторский характер и постоянные манипуляции. Такой партнер всегда будет чувствовать свое превосходство перед женщиной.

7, 16, 25

Такие мужчины имеют очень мягкий характер, из-за чего они часто бывают растерянными и мечтательными. К тому же семья для них — это не самое важное. Они готовы приложить гораздо больше усилий к работе или духовному росту.

9, 18, 27

Такие мужчины всегда руководствуются честью, справедливостью и честностью. Им важно видеть в партнерше высокий интеллект, поэтому часто такие партнеры бывают слишком требовательными. При этом они совершенно не умеют контролировать свои вспышки гнева.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты рождаются люди-неудачники.

Также мы рассказывали о том, в какие дни рожают мужчины, что будут хорошими семьянинами.

психология интересные факты нумерология дата отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
