Худшие мужчины по дате рождения — лучше не начинать с ними отношения

С какими мужчинами не будет счастья — подскажет дата рождения
Всю правду о человеке может раскрыть нумерология. Так, дата рождения подскажет, с какими мужчинами лучше не связываться. Они сделают женщину только несчастной и испортят жизнь.
Об этом пишет УНИАН.
Даты рождения мужчин, с которыми отношения будут несчастными
1, 10, 19, 28
Такие личности — это настоящие лидеры. Они стремятся управлять женщиной, умело это делают и не терпят неповиновения. При этом, такие мужчины не способны ни слышать, ни помогать партнерше.
2, 11, 20, 29
Такие мужчины очень открытые и мягкие, однако они не соглашаются ни с одним другим мнением кроме их. Да и истерики такие партнеры закатывают лучше любой женщины.
3, 12, 21, 30
Такие мужчины покоряют женщин своей проницательностью и остроумием. Однако за этим стоит диктаторский характер и постоянные манипуляции. Такой партнер всегда будет чувствовать свое превосходство перед женщиной.
7, 16, 25
Такие мужчины имеют очень мягкий характер, из-за чего они часто бывают растерянными и мечтательными. К тому же семья для них — это не самое важное. Они готовы приложить гораздо больше усилий к работе или духовному росту.
9, 18, 27
Такие мужчины всегда руководствуются честью, справедливостью и честностью. Им важно видеть в партнерше высокий интеллект, поэтому часто такие партнеры бывают слишком требовательными. При этом они совершенно не умеют контролировать свои вспышки гнева.
