В які місяці народжуються невдахи — їм важко досягнути успіху й часто не щастить

Замучена дівчина. Фото: Freepik

Деякі люди просто приречені на нещастя. В них ніби все з рук валиться, нічого не виходить ні на роботі, ні в особистому житті. Є кілька місяців, коли найчастіше народжуються справжні невдахи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Квітень

В цьому місяці часто народжуються дуже ліниві люди. Вони не хочуть досягати більшого та не напружуються заради успіху, тож доля відповідає їм тим же. Таким особистостям рідко коли випадає шанс на те, аби щось змінити в кращу сторону. Вони постійно пливуть за течією та приймають всі негаразди й нещастя, які їм випадають.

Хлопець спить. Фото: Freepik

Липень

Люди, народжені в цей місяць, потрапили в список невдах, бо в більшості випадків їм просто зручно бути такими. Вони обирають плакати та скаржитись на долю замість того, аби почати брати все у свої руки. Ризик — це точно не про людей, які народились у липні. Вони вважають, що краще задовольнятися малим.

Листопад

Ті, хто народжується в листопаді, схильні до постійних неочікуваних поворотів долі. Нещастя просто ходять за ними по стопах. Такі люди довго не можуть налагодити особисте життя й рідко коли досягають успіху в кар'єрі. До того ж вони настільки нерішучі, що часто їхній вдалий шанс просто забирає хтось інший.

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