В какие месяцы рождаются неудачники — им трудно добиться успеха и часто не везет

Настоящие неудачники — в какие месяцы рождаются такие люди
Некоторые люди просто обречены на несчастье. У них будто все из рук валится, ничего не получается ни на работе, ни в личной жизни. Есть несколько месяцев, когда чаще всего рождаются настоящие неудачники.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Месяцы рождения несчастливцев по жизни
Апрель
В этом месяце часто рождаются очень ленивые люди. Они не хотят достигать большего и не напрягаются ради успеха, поэтому судьба отвечает им тем же. Таким личностям редко когда выпадает шанс на то, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. Они постоянно плывут по течению и принимают все невзгоды и несчастья, которые им выпадают.
Июль
Люди, рожденные в этот месяц, попали в список неудачников, потому что в большинстве случаев им просто удобно быть такими. Они выбирают плакать и жаловаться на судьбу вместо того, чтобы начать брать все в свои руки. Риск — это точно не о людях, которые родились в июле. Они считают, что лучше довольствоваться малым.
Ноябрь
Те, кто рождается в ноябре, склонны к постоянным неожиданным поворотам судьбы. Несчастья просто ходят за ними по стопам. Такие люди долго не могут наладить личную жизнь и редко когда добиваются успеха в карьере. К тому же они настолько нерешительны, что часто их удачный шанс просто забирает кто-то другой.
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