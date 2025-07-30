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Главная Психология Настоящие неудачники — в какие месяцы рождаются такие люди

Настоящие неудачники — в какие месяцы рождаются такие люди

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 18:40
В какие месяцы рождаются неудачники — им трудно добиться успеха и часто не везет
Замученная девушка. Фото: Freepik
Ключевые моменты Месяцы рождения несчастливцев по жизни

Некоторые люди просто обречены на несчастье. У них будто все из рук валится, ничего не получается ни на работе, ни в личной жизни. Есть несколько месяцев, когда чаще всего рождаются настоящие неудачники.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Месяцы рождения несчастливцев по жизни

Апрель

В этом месяце часто рождаются очень ленивые люди. Они не хотят достигать большего и не напрягаются ради успеха, поэтому судьба отвечает им тем же. Таким личностям редко когда выпадает шанс на то, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. Они постоянно плывут по течению и принимают все невзгоды и несчастья, которые им выпадают.

Місяці народження нещасливців по життю
Парень спит. Фото: Freepik

Июль

Люди, рожденные в этот месяц, попали в список неудачников, потому что в большинстве случаев им просто удобно быть такими. Они выбирают плакать и жаловаться на судьбу вместо того, чтобы начать брать все в свои руки. Риск — это точно не о людях, которые родились в июле. Они считают, что лучше довольствоваться малым.

Ноябрь

Те, кто рождается в ноябре, склонны к постоянным неожиданным поворотам судьбы. Несчастья просто ходят за ними по стопам. Такие люди долго не могут наладить личную жизнь и редко когда добиваются успеха в карьере. К тому же они настолько нерешительны, что часто их удачный шанс просто забирает кто-то другой.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие дни рождаются самые магнетические люди.

Также мы рассказывали о том, в какие даты рождаются хорошие семьянины.

психология успех интересные факты месяц нумерология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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