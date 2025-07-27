Які числа притягнуть удачу, а які спричинять горе — дізнайтесь магічні цифри

Числа. Фото: Freepik

Числа можуть впливати на долю людини. Деякі цифри притягують удачу й добро, а інші навпаки — негатив та горе.

Про це пише РБК-Україна.

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Число 4

У країнах Заходу цифра 4 вважається щасливою. Однак зовсім по-іншому вона сприймається в Азії. Там число 4 за звучанням нагадує слово "смерть". Через це його намагаються використовувати якомога рідше.

Число 7

Сімка завжди вважалась символом удачі та успіху. Комбінація з трьох сімок означає виграш в азартних іграх чи лотереях й не випадково. 7 має особливе місце в історії й культурі людства. Наприклад, у тижні є сім днів, як й чудес світу чи морів.

Число 7. Фото: Freepik

Число 8

Таке число асоціюється з відновленням, тому вважається щасливим. У китайській культурі 8 символізує процвітання й вважається особливо щасливою цифрою.

Число 17

Число 17 вважається нещасливим в деяких країнах, зокрема в Італії. Там його прирівнюють до 13. Пов'язано це з написанням цього числа римськими цифрами. Якщо їх переставити, то можна скласти слово VIXI, що означає "я мертвий". Саме тому число 17 в Італії намагаються не використовувати для нумерації літаків чи поверхів у будинків.

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