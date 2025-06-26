Важливі дати в житті за нумерологією — як їх визначити та правильно використати

Дівчина тримає в руках записник з календарем. Фото: Freepik

В кожному році є особливий період, який надзвичайно сприятливий для справ та нових починань. Це саме той час, коли чи не на кожному кроці чекає успіх, а поруч завжди знаходиться янгол-охоронець. Варто знати, що це за дні, аби використати їх з користю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як вирахувати свої найважливіші дні у році

Найважливішими в житті кожної людини є перші 52 дні після початку особистого нового року, тобто з першої секунди після народження. В цей час триває особливий період, який варто правильно використати.

Перед днем народження зв'язок людини з особистим янголом-охоронцем слабне. Однак в цей період ви знову перестаєте бути самі. Вас скрізь супроводжують та оберігають вищі сили і це добре відчуватиме ваша інтуїція.

Нумерологія. Фото: Freepik

У ваші найважливіші дні в році варто діяти та не боятись приймати важливі рішення. Це час для планів, нових ідей та руху. Розпочинається ваша нова особиста історія. Важливо в цей період прописати всі свої цілі та бажання. Плануйте все в деталях, навіть якщо потім щось зміниться.

Не варто відкладати справи на потім. В найважливіші дні у своєму житті запускайте нові проєкти та слідуйте за знаками, думками, підказками. В цей час Меркурій активує ваш розум та дасть натхнення. Це найкращий момент у році, аби змінити своє життя та розробити інший — сміливіший маршрут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розрахувати особистий код удачі за нумерологією.

Також ми розповідали про те, в які роки народжуються жінки з дуже сильною інтуїцією.