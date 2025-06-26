Важные даты в жизни по нумерологии — как их определить и правильно использовать

Важнейшие дни в жизни каждого — что об этом говорит нумерология
В каждом году есть особый период, который чрезвычайно благоприятен для дел и новых начинаний. Это именно то время, когда чуть ли не на каждом шагу ждет успех, а рядом всегда находится ангел-хранитель. Стоит знать, что это за дни, чтобы использовать их с пользой.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как вычислить свои самые важные дни в году
Важнейшими в жизни каждого человека являются первые 52 дня после начала личного нового года, то есть с первой секунды после рождения. В это время продолжается особый период, который следует правильно использовать.
Перед днем рождения связь человека с личным ангелом-хранителем ослабевает. Однако в этот период вы снова перестаете быть сами. Вас везде сопровождают и оберегают высшие силы и это будет хорошо чувствовать ваша интуиция.
В ваши самые важные дни в году стоит действовать и не бояться принимать важные решения. Это время для планов, новых идей и движения. Начинается ваша новая личная история. Важно в этот период прописать все свои цели и желания. Планируйте все в деталях, даже если потом что-то изменится.
Не стоит откладывать дела на потом. В самые важные дни в своей жизни запускайте новые проекты и следуйте за знаками, мыслями, подсказками. В это время Меркурий активирует ваш ум и даст вдохновение. Это лучший момент в году, чтобы изменить свою жизнь и разработать другой — более смелый маршрут.
Напомним, ранее мы писали о том, как рассчитать личный код удачи по нумерологии.
Также мы рассказывали о том, в какие годы рождаются женщины с очень сильной интуицией.
Читайте Новини.LIVE!